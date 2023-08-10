凝聚政黨基本盤「絕對有必要」　江啟臣點國民黨優勢：基層實力

▲江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調落居第三，引來黨內基層焦慮。對此，國民黨立委江啟臣10日在臉書發文表示，傳統政黨在距離選戰仍有三個月以上的現在，凝聚政黨基本盤絕對有必要性，而小黨則相反，必須利用空戰突圍來獲取聲量轉民調，打非典型選戰才有可能贏得勝選，或是作為換取整合的籌碼。國民黨作為在野大黨，需要很清楚知道自己的優勢在於基層實力，不能自亂陣腳。

江啟臣表示，身為民代勤走基層是日常，近來遇到許多國民黨支持者共同的擔憂，就是侯友宜的民調，若無法扮演在野陣營的領頭羊，不只將讓民進黨繼續執政，更擔心國民黨會不會被邊緣化，焦急憂慮溢於言表。他說，除了安慰也告訴支持者們，可以擔心但不能失去信心，可以懷憂但絕不能喪志，只要每個支持者相信自己、團結相挺，就可以讓改變成真。

江啟臣指出，根據「TVBS民調」最新數據顯示，國民黨選民稍微回流，但同時也有國民黨支持者對於大選仍然非常擔心，可絕大多數的憂慮，都是因為看到黨內的紛擾，甚至坊間有各種猜疑，導致有不少支持者認為「國民黨就算團結，也沒有機會勝選」。不過，連民眾黨主席柯文哲都說要相信科學數據，國民黨作為最大在野黨，領導台灣十四個縣市，基層的陸戰和組織絕對不會沒有實力，沒有道理小看自己。

江啟臣說，根據TVBS的民調數據，用簡單的統計分析來反推，就可以看出為何國民黨自己的團結很重要。首先，TVBS民調顯示，國民黨是三大陣營中，對黨參選人最不支持的一方，只有七成的國民黨支持者表示支持國民黨參選人，相較於民進黨的八成，跟民眾黨的八成六，國民黨支持者顯然不夠團結。

不過，若考慮台灣的選民結構，江啟臣分析，民眾黨支持者雖然夠團結，但整體的基數不夠，所以兩大黨的支持基礎，也就是陸戰的實力，合理推估仍遠勝民眾黨。柯文哲雖然掌握中間選民的支持，但中間選民通常也是最容易隨選舉氣氛影響，出現棄保或者所謂西瓜效應的一群。

簡言之，江啟臣表示，傳統政黨在距離選戰仍有三個月以上的現在，凝聚政黨基本盤絕對有必要性，而小黨則相反，必須利用空戰突圍來獲取聲量轉民調，打非典型選戰才有可能贏得勝選，或是作為換取整合的籌碼。國民黨作為在野大黨，需要很清楚知道自己的優勢在於基層實力，不能自亂陣腳。

至於國民黨團結是否就能贏？江啟臣透露，同樣以TVBS民調為基礎，可以看出，如果國民黨支持者回流，只要從現在的70%上升到跟民進黨一樣的80%，即使在連中間選民的感受都設定不變的情況下，整體的民調就會因為國民黨本身的支持群眾基數大，出現顯著變化。

江啟臣分析，當國民黨支持者回流一成，八成國民黨選民願意相挺，侯市長民調就會來到27.5%，跟柯的差距就會顯著拉近到誤差範圍內；如果國民黨支持者願意展現團結，九成願意回歸，則侯市長民調將來到30%，超越柯文哲的27.3%，而這樣的推估僅考慮國民黨支持者本身回流，還沒有包括其他選民可能因為民調變化，而出現的西瓜效應。

「為了守護台灣民主，政黨輪替符合大多數人民的期待。」江啟臣強調，在野陣營當然不該排除合作的可能，但在討論整合之前，應先為自己長志氣、增實力，國民黨應先團結聚攏，穩住陣腳，提出包括兩岸、經貿到外交等國家政策和願景給社會大眾檢驗，展現理性討論、不出惡言的民主態度和執政能力，爭取最大的民意支持。