遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

▲南投仁愛鄉親愛村目前急需人力協助。（圖／親愛青年會會長提供）

記者劉人豪／南投報導

受到卡努颱風外圍環流影響，為南投縣仁愛鄉帶來致災降雨，多處道路中斷，導致部分村落對外斷聯。其中，親愛村遭受重創，聯外道路狀況欠佳宛如孤島，約1400名村民孤立無援，有村民在IG發文求援，「需要人力進駐，協助重建家園」。

▲全村遭重創，地上滿是淤泥。（圖／親愛青年會會長提供，下同）

親愛村的居民在IG發文表示，受災戶都在等待支援，機具無法進入的都需要人力，急缺人力，並表示他也是受災戶，但他會先幫忙其他人，等最後才忙家裡的部分，「等政府的資源，會等到下個颱風了」，他也感謝部落互愛互助，人力不知道要用到什麼時候，也希望每個家都能平安順利重建。

而從畫面可看到，目前親愛村遭大量泥土淹沒，鏟土機持續運作清除道路上的淤泥，至於住宅內的淹水淤泥，機具無法進入，僅能靠人力慢慢清除。

他向《ETtoday新聞雲》表示，當地目前缺人手進駐重建家園，因為有些受災戶機具無法進入，這些都需要靠人力，目前還沒等到外界或公所的支援，聯外道路部分雖然目前已搶通，「只是仍需要人力進駐，協助重建家園」。

他表示，自己接獲消息，經過協調後，包括國軍等各單位，都已經準備入駐親愛部落，也相當感謝這些人的提供的協助，也希望能夠快點回復正常生活。