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大陸 大陸焦點 特派現場

迎戰颱風卡努　黑龍江尚志市宣布：停班停課3天

▲▼黑龍江省尚志市淹水。（圖／CFP）

▲黑龍江省尚志市此前嚴重淹水。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸華北與東北地區剛遭遇強降雨和嚴重水患，馬上又要迎來新一波風雨。卡努颱風雖然並未直接撲向中國大陸，但外圍環流將開始影響吉林、黑龍江等地。黑龍江省五常市轄下縣級市尚志市8月9日晚間以微信公眾號「雪都尚志」發布，關於做好迎戰卡努颱風的工作通知，宣布全市停課停工停產3天。

通知稱，8月2日以來，受颱風「杜蘇芮」北上影響，該市遭遇百年一遇的強降雨災害，全市人民群眾生命財產安全受到嚴重威脅。據氣象部門預測，今年第6號颱風「卡努」將於8月10日影響尚志市，10日至12日，部分區域降雨量預計達到50-70毫米，陣風6-7級，加之颱風「杜蘇芮」對防汛能力造成的巨大消耗，防汛抗災工作將迎來兩期颱風疊加帶來的新的更大挑戰。為有效保障人民群眾生命財產安全，經市防汛抗旱指揮部研究決定，8月10-12日全市停課、停工、停產、停運、停業。

通知強調，此次颱風過境，將帶來強降雨過程，並伴隨較大風力，各鄉鎮、各部門、各單位要提前準備、積極應對，全面做好防颱各項工作。倡導全體市民盡可能留在室內，非必要不外出，密切關注天氣預警、道路臨時交通管制和繞行提醒信息，遠離河邊、庫邊、溝邊、塘邊等危險區域，不要前往河堤、橋樑、壩體以及警示管控等區域，不要去防汛抗災現場圍觀。

▲▼黑龍江省尚志市淹水。（圖／CFP）

通知表示，除保障民生的公共服務單位外，其他各類企業、經營場所全部停工停業。幼兒園、中小學校、暑假培訓機構全部停課。公共交通線路停止運營。全市所有旅遊景區關閉，並做好受威脅遊客疏散避險。關閉地下空間、地下停車場，嚴格落實看管責任。車輛盡量停放在安全區域。

通知進一步稱，所有在建工地（包括經濟開發區在建項目）停工，高空作業人員、戶外作業人員全部停止施工作業，工地塔吊、腳手架要提前做好防護措施。居住在高層的住戶及時對高空懸掛物和陽台擺放物等進行轉移，城管部門要做好戶外燈箱、廣告牌匾、臨時建築物等加固工作，防止高空墜物。

通知強調，各鄉鎮、各部門、各單位做好防暴雨應急搶險工作，及時轉移危險區域人員。做好內澇、河流洪水、山洪等災害的防禦工作，巡查加固橋涵、路基、堤壩、水庫等。公安、交警部門加大警力，實施交通疏導和管制，封閉危險路段和危險區域。

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