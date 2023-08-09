明起「連迎2天豪大雨彈」　3颱風動態出爐！蘭恩估明早增強成中颱

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一周仍受西南風影響，明後天水氣增多，中南部雨勢加劇，可能會有局部大雨或豪雨，北部也是整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生可能性，東半部則是要留意午後局部短暫雷陣雨。周末兩天降雨稍微緩和，但下周一降雨又會增多。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天水氣增多，中南部雨勢更明顯也較為持續，將有局部大雨或豪雨，北部有短暫陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，東部多雲時陰，午後有局部短暫雷陣雨。

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周末水氣減少，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部清晨到上午有局部短暫陣雨。下周一水氣又增加，中南部雨勢加劇，北部、東半部仍是多雲到晴，午後有雷陣雨。

▲▼颱風卡努（上圖左）、蘭恩（上圖右）、颶風朵拉（下圖）對台均無影響。（圖／氣象局、翻攝自RAMMB）

卡努颱風持續朝北前進，目前正在日本海面附近，將往北向韓國移動並逐漸減弱。

蘭恩颱風往西北西轉北向日本前進，可能在明早增強成中度颱風，下周一、二以中颱之姿影響日本關東地區，如東京等地區。

東太平洋的朵拉颶風可能於周六跨過換日線，成為西北太平洋第八號颱風，屆時強度會減弱，可能減弱成熱帶性低氣壓。