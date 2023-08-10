不只為了乾淨！台北捷運為何禁止飲食？　真相曝光長知識了

▲台北捷運禁止飲食。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台北捷運乾淨又方便，是許多台灣人和觀光客仰賴的大眾運輸工具，站內禁止飲食也是大家熟知的規定，但你知道為什麼嗎？近日台北捷運就特別拍影片公布解答，透露其實禁止飲食不只是為了環境整潔，還有其他關鍵原因，且如果在緊急狀況下，這個規定是可以被打破的。

台北捷運近日在臉書發文提出，「通勤時肚子好餓，捷運為什麼不能吃東西呢？」並給出選項「A、怕食物味道太香，讓旅客們肚子咕嚕咕嚕叫 B、為了避免『小動物』造成線路損壞」，隨即引起討論，但也有人新增選項，「C.共同保持捷運的乾淨環境，提供旅客舒適的交通工具」，認為禁止飲食是為了保持環境整潔。

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對此，台北捷運拍影片解答，指出很多人以為禁止飲食是為了環境整潔，但其實沒這麼簡單，因為捷運系統仰賴大量自動化的設備，且班次又多又緊密，為了維持系統穩定，才會禁止飲食，避免食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作。

▲北捷禁止飲食是為了防「小動物」。（圖／記者戴若涵攝）



但如果真的有飲食上的需求，像是小寶寶肚子餓了，媽媽有哺集乳的需求，可以到詢問處，由站務人員帶領至哺集乳室；如果民眾需要吃藥或是血糖過低等情形，也可以飲水或服用藥物，不過記得先告知車站的服務人員，若非緊急生理需求，在車站或車廂內飲食會被開罰處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。