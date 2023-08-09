北捷悶熱惹民怨！ 能源局稱「沒限溫令」　 網炸鍋：文字遊戲？

▲炎炎夏日，在人潮多的尖峰時刻，民眾搭乘捷運感到悶熱。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／林懿捷報導



近日氣候炎熱，不少人表示所搭乘的大眾運輸工具冷氣不涼，而且瀰漫汗臭味，質疑是否為經濟部設「限溫令」的原因。經濟部能源局對此澄清，並沒有限制車廂內的空調溫度，實地量測「室內空調溫度約在25～27℃，符合冷氣溫度規範」，反而讓民眾更不解，「這樣的解釋不就是限制」、「是不是又缺電了？」認為此回應是在玩文字遊戲。

許多民眾都搭乘捷運上下班，炎熱的天氣以及上下班尖峰時刻，車站內、車廂冷氣顯得不涼、且汗臭味到處都聞得到，紛紛抱怨北捷到處都是臭味，為什麼冷氣不開強一點，才能減少異味，有些人推測是經濟部限溫令所致，而經濟部能源局澄清，「從沒有限制車廂內部空調溫度，對捷運軌道運輸場站的節能規範，是針對車站的環境溫度，並非規定車站冷氣只能設幾度。」

能源局還表示，經於5〜8月實地輔導檢查各捷運主要場站室內空調溫度約在25〜27℃，符合冷氣溫度規範，7日下午至北捷小南門站實地量測，車站月台層溫度介於26〜27度左右，為舒適正常溫度。

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針對此回應，許多網友不太滿意紛紛炸鍋，認為這種解釋就是「限溫」，人一多就會熱，「在乘客少的時候去測，說很舒適？」、「限制環境溫度沒有限制冷氣溫度，玩文字遊戲？」、「冷氣開幾度是不會影響到環境的溫度嗎」、「輔導維持在26度你跟我說沒限制！」

能源局表示，針對場站內的空調管理，能源局也派員提供量測輔導與改善建議，以場站人潮多寡與外氣狀況為指標，特別針對有大量人潮進出或西曬的月台區，車站管理單位可適時因應調低冷氣設定溫度及提高風量，以維持環境平均溫度可維持在26度左右，確保旅客及內部工作人員之舒適性。