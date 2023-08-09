台灣最頂大眾運輸是哪個？　全場讚爆「它」：有藉口不考駕照

▲台北捷運。（圖／記者許靖騏攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台北捷運方便又快速，是許多人出門的首選。一名女網友就指出，最近搭北捷時發現月台上多了新標示，感覺非常用心，且只要平時北捷清潔速度也相當迅速，感覺已經越來越進步了，因此好奇「北捷是不是台灣最頂的交通運輸？」文章曝光後許多人都相當贊同，直呼「台北人出門都不用騎車了！」

原PO在Dcard發文表示，最近下班搭捷運回淡水，等車的時候發現月台上面有新標示，「太酷了吧！現在不只有英文還有日文和韓文」，但不確定是不是只有觀光客多的站或是轉運站才多出這個標示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也回想起，先前曾看到有乘客在車廂打翻飲料，結果用對講機通報後，北捷清潔人員直接一條龍服務，接下來的4、5站都有不同的清潔人員上來，先是擦乾飲料、拖地再擦乾地板，看到北捷越來越進化，讓她直呼「北捷應該可以堪稱是台灣最頂的交通運輸吧？」

▲原PO大讚北捷服務。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，網友紛紛大讚，「效率跟環境保持水準之上，坐起來就爽」、「北捷讓台北人都不用騎機車，去哪都方便」、「北捷真的蠻讚的，上次搭車遇到乘客昏倒，按個對講機，下一站馬上就有人等在那邊了」、「真的很棒，很有效率也長期都很乾淨，在捷運上總是覺得很舒服」、「北捷真的讓台北人有藉口不考駕照」、「北捷真的很讚，大部分出口都有手扶梯，而且很乾淨，大家很守規範」、「不是台北人，但去台北旅遊的時候每次都讚嘆北捷真的很棒！基本上要去的點都坐捷運就能到，不然就再搭配Ubike，基本上台北市區我覺得完全沒問題」。

但也有人點出，「不過北捷到底為何不能逼信用卡Apple Pay或LINE Pay？高雄捷運嗶卡功能強大多了」、「感覺蠻多嗶卡機器都老舊需要更換或維護了，有些站NFC感應會不靈敏，不曉得會不會換」、「是好，但還有不少進步空間，閘門跟售票機全都不接受信用卡，又沒有Apple pay悠遊卡這類選項，以遊客角度來看非常不方便」。