「這1年出生的人」吃牛肉會衰　她烘爐地算命傻眼了！全場吵翻

▲原PO連被兩個算命師父說「不能吃牛肉」。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

過去務農或信佛之人會忌吃牛！而一名妹子無奈表示，小時候就被算命說過「不能吃牛肉」，沒想到長大去算命，同樣也被提醒「千禧年的孩子不能吃牛肉」，一旦吃了就會影響運勢。對此，原PO崩潰求問「有沒有千禧年的孩子也被講過不能吃牛肉？」文章曝光後，引來網友直言「這種鬼話也說得出來！」

一名女網友在Dcard透露，從小阿嬤就叮嚀「算命說妳不能吃牛肉」，轉眼間原PO長大成人，某天一時興起跑去中和烘爐地，結果算命師父一見原PO的生日後，也叮囑「千禧年的孩子不能吃牛肉，不然會有雙重人格！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於不能吃牛肉原因，算命師父說「會破壞天魁星，導致運氣不好！」一番話嚇得原PO趕緊戒吃牛肉，但她也好奇求問，「有沒有千禧年的孩子也被講過不能吃牛肉？」

文章曝光後，多數網友完全不信，「從小到大越叫我不要幹嘛，我就越要做！這種迷信，我以為止於上個世紀，吃個牛肉會有雙重人格...這種鬼話也說得出來」、「我直接告訴你，現在已經21世紀了」、「2000年出生的人，天生不能吃牛肉？然後屬虎的，這輩子別想參加別人的婚禮嗎」、「確實可能會有雙重人格，在阿嬤面前不能吃牛，跟平常可以吃牛」、「千禧年出生，但從小吃牛肉到大，我記得身邊的同學好像也沒有特別忌口牛肉的」。

留言串中，也釣出過來人分享，「我2000年出生也被說算命不能吃，到了18歲才開始吃，現在狂吃偶爾會被念」、「我也是命帶魁罡，被說不能吃牛肉，但是我還是照樣吃」、「我也被長輩說（八字）有魁罡吃了會衰」、「我朋友是說『吃牛運氣會不好』，外加家裡習俗的關係，所以不怎麼碰牛，但大學期間還是有誤喝牛肉湯之類的」、「認識一個老闆，原本不吃牛，開公司之後不信吃牛會倒楣，就開始大吃特吃，結果公司就收起來了...決定不吃牛後，去別人公司工作還是賠了30萬」、「我有欸！但我照吃，不是因為千禧年的關係，是以前長輩務農，牛是好朋友什麼的」。

事後，原PO則回應，「我自己是信者恆信啦～畢竟身邊也有人因為算命而改變的。」

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）



※上述民俗說法僅供參考。