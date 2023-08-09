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「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲八月中旬有哪些星座將迎來大富大貴！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

八月份已經過完一周，忙碌的各位都渴望自己能獲得好運，根據《搜狐網》運勢專欄點名了包括生肖馬、生肖狗、生肖鼠、生肖虎等四個生肖的朋友，從八月中旬開始，將會好運相伴，事業風生水起，生活多采多姿。

生肖馬
屬馬的人充滿了冒險精神和探索欲望，對於未知的事物總是充滿好奇。從八月中旬開始，他們會為了夢想不斷地前進，不會受到旁人的質疑和批評就退縮，會在反覆的嘗試中找到自己的方式，同時，十分樂觀開朗的他們，不會為眼前的失敗而氣餒，反而越挫越勇，加上好運相伴，能達到自己的目標。

生肖狗
從八月中旬開始，屬狗的朋友會受到老天爺眷顧。他們有著極富創新性的頭腦，能把一個平凡的事情變得與眾不同，並把夢想轉化為行動。屬狗之人的內心，有著一股力量促使自己去探索未知的領域，同時，還很懂得提升自己的能力和素質，在八月中會迎接更好的未來。

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生肖鼠
屬鼠的朋友為人非常熱情和積極，有著強大的創造力和自信心，從八月中旬開始，將有好運臨門。生肖鼠的朋友，從不拘限自己在某種圈子裡，總是秉持著一顆勇於突破的心，不懼挫折、不怕失敗。此外，他們還非常果敢，總能在最關鍵的時刻做出決策，八月中將迎來挑戰並打出一片天。

生肖虎
從八月中旬開始，屬虎之人會有好運相隨。他們十分有自信、充滿自我主張和獨立精神，會為了自己的夢想保持了長久的鬥志，還特別懂得如何在適當的時機展現才華。八月中，屬虎的朋友會迎來實現目標的機會，還能抽出時間去完成自己的興趣愛好，找到屬於自己的人生意義。

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運勢生肖好運財運

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