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太黏很煩！5星座交往要「保持距離美感」

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲和5個星座談戀愛要保持距離，太黏會被嫌煩。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

大部分情侶熱戀期愛得濃烈，天天膩在一起也不嫌煩，但想讓戀情走得長久，占星YouTuber安德魯的賤聲房點名，有「5星座」需要保持一點距離會更有美感，不要像隻跟屁蟲黏踢踢，不只能減少爭執的發生，也能牽手走得更遠。他也強調，有的星座不是不能黏，而是要學會讓對方主動黏你。

太黏馬上出局！安德魯分享和5星座談戀愛，保持距離能走更遠，除了太陽外，也要參考金星：

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1.天蠍座

天蠍座充滿神秘感，讓人猜不透他到底在想什麼，心事重重、故作神秘是他的保護色，即使是面對另一半，內心也有不希望他人窺探的神祕區域，他若沒有主動說，就別輕易打開這潘朵拉的盒子。面對感情，天蠍座非常沒安全感，常會患得患失，若你太黏易讓他感覺煩。

天蠍座自主意識強，屬於「我今天想找你、要黏你，一定要找到你」的類型，反之若你每天像跟屁蟲一樣那可不行。要想抓住他的心，你必須不容易受控制，要讓他有種霧裡看花的感覺，反而會把注意力多放在你身上。但保持距離不是欲擒故縱，完全不黏會讓他覺得你不在意了，該怎麼平衡要好好拿捏。

2.獅子座

保持距離會讓獅子座對一個人產生想念、有朦朧美感，會讓他更投入愛情中；反之若黏得太緊，讓他失去空間、做起事來綁手綁腳，絕對會有大反彈，且太黏膩的感情及相處也會有壓力。獅子座其實很適合談遠距離戀愛，不一定要天天見面黏緊緊，只要互相關心、問候，能滿足他的心靈就夠了。

獅子座最怕囉嗦與嘮叨，他看待事情不拘小節，很多事情過了就過了，若想跟他長時間相處，天天見面時記得保有「快樂」成分，因為他相當注重一段戀情相處過程開不開心，一旦產生「想到你就煩」，絕對拔腿就跑。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲要選在雙子座需要你的時候出現，「黏」的時間很重要。（示意圖／本報資料照）

3.雙子座

一向被稱為「浪子」的雙子座，當他認定一個人絕對非常專情，萬事以對方為主。雙子座欣賞優秀、有能力的人，必須有自己的事業可以忙，否則他就會覺得你很廢，兩人整天膩在一起什麼都不做，會讓他心生厭煩、對你難以欣賞，而一段感情是否能維持長久，就取決於「他有沒有辦法欣賞你」。

屬於典型「你不黏我，自己就會黏你」的類型，就看你在他心裡地位到哪裡。雙子座人格特質多面向，白天瘋瘋癲癲誰都不需要，一到夜晚容易胡思亂想、多愁善感，反而想跟重要的人黏在一起尋求安慰，聰明的你要在他需要時黏他，黏的時間選擇是關鍵。

4、5.射手座、水瓶座

射手座在熱戀期時恨不得天天和你膩在一起，但感情穩定後，態度大轉變，讓很多人不習慣。他不喜歡被管、嚮往自由，談戀愛時需要一點朦朧美及想念的感覺，因此常會發現許久沒見面後，他對你的熱情飆升；若太常黏在一起，他心中的無名火會不自主地燒起來，對你容易在雞蛋裡挑骨頭，所以保有距離與神秘，反而能維持新鮮感。

至於水瓶座黏不黏人，完全取決於他的心情，有時若即若離不需要任何原因。他們很需要自己的獨處空間，不會因為談戀愛後就改變自己，但熱愛自由、獨處的他在感情裡會慢慢進化，只要兩人相處是舒服的，在他自願情況下自然會漸漸付出你渴望的。

水瓶座天生因為不受控個性，常在談戀愛時激起另一半的控制慾，若你在這時採取「放養」態度、保持距離，反而能勾起他對你的好奇心。

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