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【廣編】妙而舒瞬吸舒爽尿布新裝亮相　汪汪隊報到！

妙而舒瞬吸舒爽尿布新裝亮相 汪汪隊報到！（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／妙而舒提供

當尿布推薦一致好評的妙而舒尿布有了充滿責任感的汪汪隊助陣，就能讓寶寶每一次翻爬都像展開一場舒適的探索冒險！日本肌研究多年的妙而舒，攜手兒童界超人氣動畫汪汪隊立大功，推出「汪汪隊出任務，瞬吸舒爽新裝登場」的特別限定款，讓每位小小冒險家，都能穿著有勇敢狗狗的嬰兒尿布，盡情翻爬跨、跟紅屁屁和外漏說掰掰！

在寶寶探索世界的旅途中，可靠的夥伴是關鍵！妙而舒與汪汪隊立大功的尿布新設計，特別讓汪汪隊的主角警察狗狗阿奇化身為寶寶的冒險夥伴，爸媽換穿尿布時，可以用可愛的語氣提醒寶貝：「每天睡覺前，都要記得找阿奇隊長換新布布唷！」讓寶寶更期待每天換尿布的時光。

妙而舒提供最佳的乾爽體驗，讓爸媽再也不用因為怕漏尿，限制寶寶行動，放手讓寶寶盡情玩耍；汪汪隊立大功的故事也激勵寶寶不害怕未知，勇敢探索、熱心助人，強強聯手，從小培養寶寶的冒險精神！妙而舒瞬吸舒爽汪汪隊限定款已於指定賣場線上獨家開始販售，感興趣的爸媽們別錯過！

線上買這裡去：https://bit.ly/3YiQSJq

另外現在只要加入妙而舒LINE@會員，即可免費申請尿布試用，還能集點換好禮，並參加各種精彩會員活動！
https://tinyurl.coolbe.com.tw/XqMyPQA

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