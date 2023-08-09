老公每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走！人妻超傻眼

▲老公會和婆婆一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

女生交往、結婚最怕遇到就是媽寶男！一名人妻抱怨，已經搬出婆家好幾年了，且婆家還有小叔和小姑在，不過老公還是每天都要先回婆家吃飯，且和婆婆共浴、陪睡，直到婆婆睡著之後才能回家，讓她相當傻眼，不知道該如何處理。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書社團「靠北婚姻 － 社團討論區」發文表示，和老公已經搬離婆家8年了，不過這段時間裡，婆婆還是會要求老公每天要先回婆家吃飯和洗澡。即使她和先生說，「我有煮晚餐了，為什麼不在家吃飯？而且都已經搬出來自立門戶了」，結果對方還是堅持回去，且婆婆擔心浴室有鬼，所以2人都要一起洗澡。

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原PO雖然也有小孩，但無法理解婆婆的想法，直言「這種感覺很差」，且不只母子共浴讓她傻眼，老公還要陪婆婆睡覺，直到婆婆睡著了，老公才能回家，好奇到底該如何處理這個狀況？

▲老公要陪睡完才能離開。（示意圖／記者黃克翔攝）



網友看到後紛紛表示，「到底去哪裡找到這種奇葩對象的」、「刷新我三觀」、「先生跟婆婆一起洗澡？好可怕的事件」、「你婆婆這是什麼謬論啊？真是家家有本難念的經」、「媽寶無誤，要不要考慮把他還給他媽媽」、「一起洗澡是為了省水嗎？實在想不出還有什麼原因了」、「天啊！是還沒斷奶嗎？我完全沒辦法接受，叫他乾脆住婆家吧，他們一起白頭到老算了」、「光洗澡這點我就不能認同了，是我就放生老公了」。

也有人猜測，「你確定先生是回你婆婆那邊？」「也許根本沒有婆婆一起吃飯洗澡的事，而是他外遇」、「確定是去找婆婆嗎？搞不好是小三…不如直接問婆婆吧」、「婆婆在幫你老公隱瞞有小三的事實吧」、「會不會是他自己每天下班沒回家陪婆婆？去了別的地方」，不過原PO回應，已經確認過了，老公確實是回去找婆婆沒錯。