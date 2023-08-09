Logitech打造AI智慧商務系統　全景Sight AI攝影機搶攻辦公室商機

▲ Logitech 打造 AI 智慧商務系統。（圖／翻攝自 Logitech）

記者樓菀玲／台北報導

Logitech 羅技致力於運用 AI 智慧科技，賦能「商務視訊會議設備」和「個人協作解決方案」兩大領域，近期推出兩款全新產品 — Rally Bar Huddle全功能視訊會議系統和Sight AI全景桌面攝影機，一系列視訊會議設備滿足不同空間的工作場所需求，迎接多元化的視訊辦公型態，幫助企業降低成本，提升工作效率和溝通效果，讓 AI 智慧解鎖辦公新邏輯。

本次推出的重點新產品有二，分別是 Sight AI 全景桌面攝影機和 Rally Bar Huddle 全功能視訊會議系統，前者專為公平和包容的會議體驗設計，能夠精確捕捉每位與會者的表情和語言動作，其 AI 技術可以確保會議的平等性和互動性；後者則是針對小型會議室設計，具有自動取景的AI技術，提供了更好的會議體驗，這兩款新產品均採用了回收塑膠材料和其他環保材料製成，生產過程已通過碳中和認證。

其中 Rally 視訊會議系列，包括適用於不同大小會議室的 Rally Plus、Rally Bar和Rally Bar Mini，滿足了不同的視訊會議需求，而個人協作 AI 智慧辦公解決方案則是包括 Logi Dock 工作站、MX 高階商務鍵鼠組以及其他一些產品，這些產品均採用 AI 技術來增強音訊和視訊體驗。

▲ 全新 Sight AI 全景桌面攝影機。（圖／翻攝自 Logitech）

另外許多人熟悉的 Logi Options+ 軟體提供了一個名為「Smart Actions 智慧啟動」的功能，該功能允許使用者自動化重複的動作，從而提高工作效率，Logitech 正致力將 AI 技術應用於其產品中，幫助用戶提高工作效率，同時也注重環保和可持續性。