Logitech推四款iPad配件　Combo Touch注音鍵盤重磅回歸

▲ Logitech 推四款 iPad 配件。（圖／Logitech 提供）

記者樓菀玲／綜合報導

Logitech為滿足更多台灣iPad消費者使用需求，推出附有注音鍵盤的全新iPad配件，包含｢Combo Touch鍵盤保護套-iPad第10代專用｣、｢Combo Touch鍵盤保護套-iPad Air 4-5代專用｣、｢Slim Folio輕薄鍵盤保護套-iPad第10代專用｣與｢Crayon iPad數位筆-Type-C｣。

擁有iPad第10代與iPad Air的果粉久等了！提供台灣消費者最佳iPad使用體驗，｢Combo Touch鍵盤保護套｣終於推出最新iPad第10代與iPad Air 4-5代台灣限定專用注音鍵盤版本。Combo Touch鍵盤保護套一秒輕鬆拆卸、Apple Smart Connector直接與iPad配對充電、全方面圓角完整包覆iPad，並配備背光鍵盤使用環境不受限，更享原廠保固。

回應眾多台灣果粉的期待，Combo Touch鍵盤保護套-iPad Air 4-5代專用終於有注音鍵盤。此外，Combo Touch鍵盤保護套-iPad第10代專用同樣為台灣專屬注音鍵盤規格，提供台灣消費者更加便利的使用體驗。

▲ Combo Touch鍵盤保護套配備多點觸控板且有背光鍵盤。（圖／Logitech 提供）

支援Apple Smart Connector充電技術，裝上後即可迅速與iPad連線配對，並由iPad直接供電超便利。鍵盤可一秒輕鬆組合或拆卸，輕鬆轉換觀看、閱讀、打字或繪圖等模式。搭配靈活可調支架，提供50度可調節傾角，配備多點觸控板且有背光鍵盤，達16級亮度，使用環境不設限，在昏暗地點如咖啡廳也可使用。

輕薄升級有感，專為最新推出的iPad 10設計的Combo Touch鍵盤保護套-iPad第10代專用，厚度減少3.3公釐、重量減輕38公克，並改用更耐用、抗油脂、抗污漬且易於清潔的再生織物，不但可保護iPad，也不必擔心鍵盤保護套易受損或不小心弄髒難清理，保護新寵不受任何傷害與汙染。

Combo Touch鍵盤保護套-iPad第10代專用有整行iPad OS快捷鍵，方便快速執行各項功能外，還貼心新增截圖與聽寫兩大按鍵，其中截圖鍵可方便截取iPad上的內容，聽寫鍵短按即可將對話變成文字，長按則可呼叫Siri。

iPad第10代專用的超輕巧｢Slim Folio輕薄鍵盤保護套｣擁有三大升級，包括設計更輕薄，厚度減少1.6公釐，重量減少46克；打字體驗更舒適，鍵盤區變大、按鍵寬大且間距變大，採圓形鍵帽加上微凹的設計更靜音；搭載智能電源管理系統，電池壽命長達3年。

▲ Slim Folio輕薄鍵盤保護套-iPad第10代專用。（圖／Logitech 提供）

比起前一代厚度減少1.6公釐、重量減少46公克，更加輕便易攜。可調整10度或58度的固定傾斜度，且面料觸感柔軟，兼耐磨損，不管是打字、看影片、繪圖，都能將iPad鎖定在舒適使用的最佳角度。

Slim Folio輕薄鍵盤保護套-iPad第10代專用將整個鍵盤區放大，按鍵間距也變大，打字體驗更舒適，圓形微凹鍵帽設計創造更靜音使用環境。擁有一整排iPadOS快捷鍵，可快速調整音量、亮度、媒體控制，操作更方便，大幅提升使用效率。

使用2顆可更換電池為鍵盤供電，並且採用智能電源管理系統，長達3年無需更換電池，完全免除沒電焦慮。邊框貼心設計有磁性閂鎖可固定iPad並存放Crayon iPad數位筆，不必擔心收納問題。

煥然一新的｢Crayon iPad數位筆-Type-C｣擁有3大升級功能，包括更便捷的Type-C充電、更貼心的電池用量提示、更智能的滑動開/關按鈕設計。光滑的鋁製機身擁有時尚外型，內外皆美。由Apple Pencil技術支援的智能動態筆尖在書寫上更精準流暢，可透過不同角度輕鬆調整線條粗細。

▲ Crayon iPad數位筆-Type-C。（圖／Logitech 提供）

無須配對，打開電源就可使用，適用於2018年及之後的所有iPad機型，全新Crayon iPad數位筆採用更便捷的Type-C充電端口，完全充飽電可用7小時，續航力超持久。更貼心設計三格電池用量提示，可隨時了解目前電力狀況。

採用光滑的鋁製機身，外觀時尚有型，滑動開/關機按鈕設計，使用更加方便。由Apple Pencil技術提供的智能動態筆尖，可透過不同角度輕鬆調整線條粗細，書寫更直覺便利。