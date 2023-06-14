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羅技電競耳機G Pro二代亮相　石墨烯單體強化聽感體驗

▲▼ Logitech,羅技,電競周邊,電競耳機,Logitech G PRO X 2。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Logitech G 宣布推出新一代革命性電競耳機，全新 Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 第二代職業級無線電競耳機麥克風，首創全球電競耳機之先，採用獨家創新開發的PRO-G GRAPHENE石墨烯驅動單體，90% 由石墨烯打造的多層振膜，提供精準聲音細節打造最佳體驗。

根據規格來看，G PRO X 2 LIGHTSPEED 無線連結範圍最遠至30公尺、最長達50小時電池續航與僅 345 公克的重量，Logitech G PRO 系列產品與世界各地頂尖電競選手和團隊一同打造出革命性高效能電競裝備，突破創新和效能的界限，為玩家帶來競爭優勢。

▲▼ Logitech,羅技,電競周邊,電競耳機,Logitech G PRO X 2。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Logitech,羅技,電競周邊,電競耳機,Logitech G PRO X 2。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 耳機本體。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Logitech,羅技,電競周邊,電競耳機,Logitech G PRO X 2。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 前後兩款耳機比較。（圖／記者樓菀玲攝）

羅際改良了 LIGHTSPEED 無線技術、藍牙和有線連線（3.5mm 音訊源）協助競技者或專業玩家在任何情況下萬無一失，且 LIGHTSPEED 提供專業級無線技術，單次充電續航力最久可達50小時，並且維持一致且穩定的無線連結範圍最遠可至30公尺。

耳機本人採用耐用、極輕的鋁製材料和鋼製框架，可旋轉的耐用轉軸加上可更換為人造皮革或透氣絲絨的耳墊，帶給玩家極致舒適。可拆卸麥克風桿上的 6 公釐心形收音麥克風，透過 G Hub 濾波器搭配先進的 Blue VO!CE 軟體技術，提供清晰、穩定的通訊品質。

▲▼ Logitech,羅技,電競周邊,電競耳機,Logitech G PRO X 2。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Logitech G 台港澳 PM 王堯。（圖／記者樓菀玲攝）

除此之外，Logitech G 成為「中華民國電子競技運動協會」在 2023 年第 19 屆杭州亞運中華台北代表隊指定的電競設備，Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED 第二代職業級無線電競耳機麥克風更將成為中華電競代表隊下半年征戰國際賽事最佳電競武器，與中華電競代表隊並肩作戰，成為劍指亞洲最高殿堂的堅強後盾。

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