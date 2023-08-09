公家租地6年不徵收！地主氣炸「封路種樹」成奇景　市公所讓步

▲員林後火車站地主道路封一半種樹。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林後火車站聯外道路原本是封閉，僅容天橋開放通行，鐵路高架化後，公所爭取開闢後火車站聯絡道，原本應開拓12米道路，但礙於經費問題，於是採取變通方式，和與兩側土地所有權人承租土地做為便道，方便民眾經過，但6年租約期滿，地主不滿員林市公所只租地卻不徵收，拒絕再出租土地，甚至還鐵架把土地圍起來，還種起植栽造景，成為全台獨一無二的「奇觀」。

▲地主在今年4月間用鐵架封路。（圖／ETtoday資料照）

彭姓地主說，1969年開闢後火車站聯絡道後，自己的4坪土地也在徵收範圍內，但市府從 6年開始租地後，一直不願意徵收，今天租約到期後還想續租，不願徵收拓寬道路，害自己承受罵名，讓外界誤會「地主向公所要索高價」，他不滿公所無作為，把一切的責任都歸在他身上，才圍地建花園，他甚至強調，只要公所拓寬道路，他也願意無償將地捐獻出去。

▲滂沱大雨機車急閃自小客車。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市長游振雄說，在前市長張錦昆任內與彭姓及另一名地主承租，今年租約到期，彭不願意承租，封閉個人私人土地，經過公所召開公聽會後，由於步驟較為繁瑣，將啟動徵收程序，以市價做徵收，土地共有90多坪，將近高達3800多萬，一坪將近50萬，房屋補償費為1,500萬，不過依公所財務狀況要花5,300萬對市公所經濟負擔實在沉重，雖已經編列預算，將與縣長討論徵收相關事宜。

游振雄強調，公所還是努力朝向徵收程序。在未完成徵收程序之前，還是積極向地主爭取先用承租方式，暫時先供市民通行，但有地主不願意，公所會持續溝通協調。