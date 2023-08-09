賴清德：民主國家責任政治　執政黨不要怕被檢驗

▲民進黨主席賴清德主持中常會。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

據轉述，民進黨主席賴清德今（9日）在中常會談及，民進黨作為執政黨，就不要怕被檢驗，應該勇於接受人民檢驗，提出更多政策與政績，讓人民做選擇。另對於即將以總統特使身份出訪巴拉圭，賴說，巴拉圭是台灣非常重要的友邦，如果未來黨內同志有機會，也可以參訪巴拉圭。

據轉述，賴清德今天下午以黨主席身份主持民進黨中常會時，會末突然語重心長地說，台灣民眾選擇國家領導人的選擇會基於3個方向：首先，是哪一位候選人能夠提出符合國家需求的國家總體方向；其次，則是比較前總統馬英九執政8年，與總統蔡英文執政7年多的差異。

賴清德說，最後一個面向，是候選人條件的比較。他強調，民主國家責任政治，民進黨作為執政黨，就不要怕被檢驗，應該勇於接受人民檢驗，提出更多政策與政績，讓人民做選擇。

此外，賴清德會中也談及關於即將出訪友邦巴拉圭的近況說，他將擔任總統特使，前往巴拉圭新任總統就職典禮，傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，時間是從8月12到18日，這一次出訪，感謝美國提供了舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。

賴清德特別談及，巴拉圭對台灣來講是非常重要的友邦，邦誼已經66年，在各方面都有長期且互利的合作，而且巴拉圭的天然資源非常豐富，這幾年來台灣跟巴拉圭的關係也日益增強，台灣是巴拉圭第二大牛肉出口國、第一大豬肉出口國。巴拉圭這個國家，從他們100%用綠電（水力發電），就可以看出這個國家在綠色能源的典範，所以未來如果黨內同志有機會的話，也可以參訪巴拉圭。

賴清德補充，巴拉圭也很希望台灣企業能到巴拉圭投資，增進雙方的合作，其中在綠電、電動車、紡織業，都有機會合作，因為台灣在去年也派了一個企業跟投資的訪問團到巴拉圭去踩線，未來也希望透過大家的努力，增進台灣跟巴拉圭的關係，邦誼永固，兩國人民感情能夠越來越好。