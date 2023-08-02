教育部司長遭控論文涉抄襲　當事人反駁：是學生跟我學習

▲教育部綜規司長鄭淵全遭控論文涉抄襲，鄭反駁說，是學生跟著他學習。（圖／摘自教育部網站）

記者許敏溶／台北報導

從清大借調到教育部綜合規劃司擔任司長的鄭淵全，今（2日）被指控論文疑似引用研究生論文卻未加註出處，甚至涉及一稿多投。鄭淵全則反駁，擔任竹師附小校長期間，得到很多課程領導與發展寶貴經驗，並以此作為自己研究專長與主軸，學生是跟著他學習，怎麼會倒過來說他抄襲，這樣邏輯很奇怪。

鄭淵全在民國89到93年擔任新竹師範學院附設實驗小學校長，93年受聘到新竹教育大學任教，但今天有媒體報導，指控鄭淵全2006年在當代教育研究季刊出版論文，內容疑似引用自己指導的吳姓研究生同年6月出版論文，但卻沒有加註出處，甚至有一稿多投嫌疑，以舊文比對新文，相似率達到43%。

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消息曝光後，就有不願具名學者指出，早期會有教授升等論文內容採用學生論文陋習，還呼籲教育部跟清大認真完成學倫調查，不要因為鄭淵全是教育部長潘文忠同學就放水。

對於被指控論文抄襲，鄭淵全表示，自己在89到93年擔任竹師附小（當時為新竹師範學院附小）校長，帶領老師發展12年課綱，得到很多課程領導發展寶貴經驗，當時課程領導這方面東西很少，加上自己有小學校長經驗，才會以此當作自己發展主軸，轉換課程領導內涵，那幾年發表文章，都和課程領導有關，甚至寫成書。

鄭淵全強調，自己一直在做課程領導，也會指導研究生時，研究生也會跟教授目前在做的研究，「那些是教授的東西，跟著教授所學，怎麼會是教授去拿學生的東西」，自己是做課程領導與課程發展的人，「學生跟著我學，怎麼會倒過來。」

至於被說是潘文忠同學，鄭淵全澄清，自己跟潘文忠不是同學，更不是博士或碩士班同學，也不是學長、學弟，不知道這個說法根據從何而來。