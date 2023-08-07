　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

50名台生赴湖南廣電實習　收穫珍貴經驗與友誼

▲▼ 台生在長沙芒果TV實習 。（圖／翻攝 中新網）

▲「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式7日在長沙舉行。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

第六屆高校新聞傳播專業學生暑期來湘「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式今(7)日在長沙舉行，來自台灣20多所高校以新聞傳播專業為主的50多名學生，結束在湖南廣播電視集團近一個月的實習交流。獲得「優秀實習生」的台灣學生郭芸禎也分享心得，「世界是那麼大，只要我們踏出舒適圈，就可以收穫想見、想學的任何東西。」

來自台灣50多名學生於今年七月初來到湖南長沙芒果TV實習，學生們分別進入新媒體運營、節目導演、編劇策劃、虛擬製作等單位實習，實際體驗真實的節目製作流程，開拓不同新體驗，並用微紀錄短片和畢業短影片分享實習的心得感想。

「這是我第一次參加校外實習。這次學習很完美，認識了很多新朋友，我們一起合作完成工作，兩岸交流讓我們更融合。」台灣學生周玉霞表示，自己特地買很多帶有湖南衛視的logo標，帶回去給同學當紀念。

▲▼ 台生在長沙芒果TV實習 。（圖／翻攝 中新網）

▲獲得「優秀實習生」的台灣學生郭芸禎。（圖／翻攝 中新網）

在技術調度中心二組實習的台生郭芸禎表示，「短短二十多天，從虛擬技術到調色後期製作、音頻處理、導控切換等，每一堂課都讓我大開眼界。」透過交流，她覺得兩岸青年其實沒有太大落差，大部分思維想法或者做的事情都是一樣的。

郭芸禎說，「雖然大家學的專業內容有點出入，但交流起來完全沒隔閡」。努力學習交流近一個月，她也獲得「優秀實習生」的證書。

實習期間，台灣學生發生溫馨小插曲。台生賴欣妤在《時光音樂會》節目組實習期間，腿部舊傷復發無法正常行走，當他考慮「放棄」還是「留下來」的艱難選擇，同時也收穫了友情，大陸同伴十分如細心她，「貼心到不可思議。」

▲▼ 台生在長沙芒果TV實習 。（圖／翻攝 中新網）

▲台生在實習交流活動上跳舞。（圖／翻攝 中新網）

實習近一個月，台灣學生們也參訪長沙之名歷史文化景點，像是嶽麓書院、湖南博物院等，實地感受湖湘文化。湖南省台辦主任曾智夫表示，十分欣慰看到台灣青年學子在湖南能學有所獲、學有所獲，十分感動看到兩岸年輕人之間從陌生到熟悉、到不捨的深厚感情。

大陸國台辦新聞局副局長、發言人陳斌華也表示，近年來越來越多的台青年來到大陸實習、學習、工作、創業，希望臺灣青年學子能做兩岸媒體事業的奮進者、開拓者和奉獻者，促進兩岸文化交流、民族認同。

據了解，本次活動來自台灣10所高校的14位院、校負責人和老師當天組團來湘觀摩實習結業典禮，見證學生實習成果。目前，已有近300名來自台灣高校的學生通過「愛·在芒果」活動到湖南實習交流。

　　

ET快訊
長期失眠「引爆5大疾病」　其中一種不可逆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

50名台生赴湖南廣電實習　收穫珍貴經驗與友誼

閩台青年人才研學營開跑　福州已發布5千多個就業機會

來長沙「以球會友！」　台灣78名師生參與兩岸青年籃球營

刺青大哥從「江蘇跑去涿州」煮飯：我不會救人但保障有飯吃

癡情男為初戀女友紋身「真愛條碼」 　分手洗不掉相親出局

「按摩椅離開電影院」呼聲再起　陸專家：這屬於「綑綁式消費」

中國經濟持續疲弱　多家機構預測7月CPI轉負

商家慶開業「無人機放鞭炮」　空中炸出濃濃煙霧

碧桂園傳遭官方工作組進駐　急澄清：傳言不屬實！

美國從中國進口年減24%　墨西哥躍為最大貿易夥伴

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

朱海君首現身許效舜喊加油　面對記者包圍...沉默離去

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

結合自動辨認＋投放技術　眼鏡顯示字幕效果超逼真

50名台生赴湖南廣電實習　收穫珍貴經驗與友誼

閩台青年人才研學營開跑　福州已發布5千多個就業機會

來長沙「以球會友！」　台灣78名師生參與兩岸青年籃球營

刺青大哥從「江蘇跑去涿州」煮飯：我不會救人但保障有飯吃

癡情男為初戀女友紋身「真愛條碼」 　分手洗不掉相親出局

「按摩椅離開電影院」呼聲再起　陸專家：這屬於「綑綁式消費」

中國經濟持續疲弱　多家機構預測7月CPI轉負

商家慶開業「無人機放鞭炮」　空中炸出濃濃煙霧

碧桂園傳遭官方工作組進駐　急澄清：傳言不屬實！

美國從中國進口年減24%　墨西哥躍為最大貿易夥伴

婦產科醫「外貌身材羞辱」女病患　律師貼8大罪狀怒轟：太噁了吧

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗：不符合人體工學

《我的英雄學院》將推出第四部電影版！第六季崩壞社會成新舞台

特斯拉的成功在創新和市場策略　電動車業仍有問題待挑戰

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

徒手壓壯漢！「閃電五連鞭」終於贏了

香港6怪事　第3點公認「最撐不住」

他吃麵漂浮老鼠加菜　照片超驚悚

第5年！福建向金門供水2800多萬噸

嘉峪關「關長」爆紅　聽台北秒答2字

夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡

老公幫拿行李上車「高鐵就開了」 陸女要求開門遭拒「妳開玩笑呢？」

陸老夫婦吃隔夜蛋炒飯　1不治1重病休克

七彩丹霞　每條紋理都暗藏「大數據」

他出借「3.14億元比特幣」給友人　法院竟判決免還

蒙古族「男兒三藝」　他從小就跟馬摔跤

陽光男客突發狂屠殺！櫃檯小姐被砍50多刀死

江蘇小城靠「情趣內衣」打天下 質量好「撕不爛」被開玩笑打差評

更多熱門

相關新聞

里警護農專案　淨化治安保農民心血

里警護農專案　淨化治安保農民心血

屏東縣里港警分局轄內種植許多高經濟價值作物，一年四季均有作物生產，日前還發生芒果被偷案，事後查獲竊賊，警方持續積極執行護農專案，淨化治安，「預防」及「查緝」並重，確保農民生命財產安全。

5款芒果季甜點推薦

5款芒果季甜點推薦

廣西芒果熱銷　催生「測芒師」新職

廣西芒果熱銷　催生「測芒師」新職

芒果怎麼切才可品嚐完整果肉　農糧署教戰3招

芒果怎麼切才可品嚐完整果肉　農糧署教戰3招

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

關鍵字：

台生實習芒果TV

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面