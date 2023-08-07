50名台生赴湖南廣電實習　收穫珍貴經驗與友誼

▲「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式7日在長沙舉行。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

第六屆高校新聞傳播專業學生暑期來湘「愛·在芒果」實習交流活動結業儀式今(7)日在長沙舉行，來自台灣20多所高校以新聞傳播專業為主的50多名學生，結束在湖南廣播電視集團近一個月的實習交流。獲得「優秀實習生」的台灣學生郭芸禎也分享心得，「世界是那麼大，只要我們踏出舒適圈，就可以收穫想見、想學的任何東西。」

來自台灣50多名學生於今年七月初來到湖南長沙芒果TV實習，學生們分別進入新媒體運營、節目導演、編劇策劃、虛擬製作等單位實習，實際體驗真實的節目製作流程，開拓不同新體驗，並用微紀錄短片和畢業短影片分享實習的心得感想。

「這是我第一次參加校外實習。這次學習很完美，認識了很多新朋友，我們一起合作完成工作，兩岸交流讓我們更融合。」台灣學生周玉霞表示，自己特地買很多帶有湖南衛視的logo標，帶回去給同學當紀念。

▲獲得「優秀實習生」的台灣學生郭芸禎。（圖／翻攝 中新網）

在技術調度中心二組實習的台生郭芸禎表示，「短短二十多天，從虛擬技術到調色後期製作、音頻處理、導控切換等，每一堂課都讓我大開眼界。」透過交流，她覺得兩岸青年其實沒有太大落差，大部分思維想法或者做的事情都是一樣的。

郭芸禎說，「雖然大家學的專業內容有點出入，但交流起來完全沒隔閡」。努力學習交流近一個月，她也獲得「優秀實習生」的證書。

實習期間，台灣學生發生溫馨小插曲。台生賴欣妤在《時光音樂會》節目組實習期間，腿部舊傷復發無法正常行走，當他考慮「放棄」還是「留下來」的艱難選擇，同時也收穫了友情，大陸同伴十分如細心她，「貼心到不可思議。」

▲台生在實習交流活動上跳舞。（圖／翻攝 中新網）

實習近一個月，台灣學生們也參訪長沙之名歷史文化景點，像是嶽麓書院、湖南博物院等，實地感受湖湘文化。湖南省台辦主任曾智夫表示，十分欣慰看到台灣青年學子在湖南能學有所獲、學有所獲，十分感動看到兩岸年輕人之間從陌生到熟悉、到不捨的深厚感情。

大陸國台辦新聞局副局長、發言人陳斌華也表示，近年來越來越多的台青年來到大陸實習、學習、工作、創業，希望臺灣青年學子能做兩岸媒體事業的奮進者、開拓者和奉獻者，促進兩岸文化交流、民族認同。

據了解，本次活動來自台灣10所高校的14位院、校負責人和老師當天組團來湘觀摩實習結業典禮，見證學生實習成果。目前，已有近300名來自台灣高校的學生通過「愛·在芒果」活動到湖南實習交流。