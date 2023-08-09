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徐巧芯指控沙崙科技園區是「空城」　南市府：超過9成進駐率

▲台南市政府副發言人林唯莉針對徐巧芯議員控表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府副發言人林唯莉表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國民黨台北市議員徐巧芯臉書針對台南沙崙科技園區開砲，指賴清德任內申請的「沙崙科技園區」， 卻在審計部報告裡面被檢討，43億的經費被評為「沒有發揮計畫預期」，現場考察除百貨公司以外跟空城沒什麼兩樣，台南市政府指出，目前已進駐28家廠商，超過9成進駐率。

台南市政府副發言人林唯莉針對徐巧芯議員控表示，徐巧芯係不實指控，黃智賢女士與黃偉哲市長雖為兄妹，政治立場迥異政壇皆知，他們彼此尊重、互不干涉，也不影響家人的感情。

林唯莉說，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。科學城內目前已進駐28家廠商，超過9成進駐率，近千名研發人員，共同投入綠能技術的研發，大家應該多多支持鼓勵。沙崙週邊現在有大會展中心、日系大型生活購物商場、台糖興建的循環宅，沙崙會愈來愈好、發展指日可待。

林唯莉認為，國民黨選情告急，母雞拖累小雞，焦慮可以理解。但不要為了救援自己的選情，一再傷害台南、汙名化台南。拉高仇恨值可能增加點閱率，但沒辦法提升個人的素養及民主的素養。

▲台南市政府副發言人林唯莉表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝）

針對台北市議員徐巧芯對於沙崙智慧綠能科學城之評論，台南市經濟發展局回應指出，沙崙科學城的相關建設，於馬英九前總統時期便有部分著手，蔡英文總統時期進行通盤整體規劃；徐議員曾任馬前總統辦公室發言人，理應了解區域發展的脈絡，此刻為了自身選舉利益，無視臺北以外地區的市民需求，實在令人遺憾。

▲台南市政府副發言人林唯莉表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝）
經發局表示，馬前總統時期，已有台鐵沙崙支線成立、中研院南部院區覓址等決策；蔡總統任內則全面提出沙崙科學城計畫，包括經濟部負責推動之綠能科技示範場域、大台南會展中心；國科會推動臺灣首座國際級自駕車測試場域、數位部國家資通安全研究院進駐等。此外為建構完整生活圈，滿足日常機能，亦有台糖興建循環宅、民間投資購物商場等設施。

▲台南市政府副發言人林唯莉表示，徐巧芯一再指控沙崙智慧綠能科學城是空城的說法，不但凸顯了徐議員對台南的無知與陌生，更是中傷了在科學城進駐的廠商與研發人員。（圖／記者林東良翻攝）
經發局指出，沙崙科學城之廠商屬於高等研發、新創企業等，目前已有93家公私機構進駐，就業人數1431位，創造的衍生投資額達30.25億，領域包含半導體、資安、智慧駕駛、能源相關的研發廠商。例如2023 年6月工研院成立新創團隊「氫豐綠能科技股份有限公司」，就是透過在沙崙的研發成果，帶動國內氫能產業鏈的發展，實現國家能源轉型。
經發局強調，以高科技業界常識而言，研發成果是最艱困的關卡之一，有研發成果後，後續將帶動產業鍊的重大變革，也會創造更多職缺與就業機會。且沙崙科技城相關發展歷程均在陳前局長2020年到任臺南市政府前，並無干涉的可能。徐巧芯議員身為擁有全國知名度的政治人物，評論前應先做好功課，以免與事實有相當大的落差。

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