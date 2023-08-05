認陳玉珍是「友白」立委　柯文哲：但難道民眾黨全都不提名嗎？

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨提名金門縣議會副議長夫人尚文凱參選立委，讓國民黨前立委陳學聖替尋求連任的黨籍立委陳玉珍抱屈。對此，柯文哲今（5日）下午表示，陳玉珍固然是民眾黨友善立委，彼此間互動也不錯，但如果這樣的話，民眾黨通通不要提名。

▲柯文哲5日下午出席「北區姊妹台灣選哲之友會」成立大會 。（圖／記者蘇晏男攝）

對於柯文哲提名尚文凱挑戰陳玉珍，陳學聖昨在臉書表示，陳玉珍雖力挺郭，對柯文哲也不錯，且暢談藍白合，柯文哲之前也都善意回應，連2019年，陳玉珍手夾傷住院，柯文哲也跑去探視，看似好交情，「沒想到柯P竟然在金門推人和陳玉珍對打」。

陳學聖也說，柯文哲可以公開說欣賞國民黨立委參選人徐巧芯、羅智強，所以不在他們的選區提人，其實說穿了，柯文哲「在玩藍營的立委參選人小雞」，柯文哲找不到有分量、形象好的立委參選人，就來玩「點妃」遊戲，如果被點名的當事人想不透，還因此沾沾自喜，那就是被柯文哲把玩於股掌之上。

對此，柯文哲5日下午回應，陳玉珍固然是民眾黨友善立委，彼此間互動也不錯，但如果這樣的話，民眾黨通通不要提名，因為幾乎每個選區不是藍的就是綠的，難道民眾黨全都不提名嗎？所以基於政黨長期發展，更何況要尊重金門縣長陳福海在地具有黨籍的首長。

柯文哲說，（人事）會由地方黨部或黨籍首長評估，再送到選舉決策委員會，最後再投票而決定，所以一般來說是地方主張要選或有建議的才會有這案。雖然民眾黨表面上是一人政黨，但其實是一個權力相當下放政黨。

至於為何要禮讓徐巧芯？柯文哲表示，這不是禮讓，打仗要有戰略目標，選舉第一要選的贏，第二、如果不容易選贏的話，戰略目標是什麼，假設要培養一個新人，將來可以繼續選，這是理由，或是說這個人出線可以大幅衝高這個地方的總統票或政黨票，這也是理由，所以這些事情還是有經過理性的分析。