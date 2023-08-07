出席侯友宜便當會嘆「沒空內耗」　徐巧芯要外界別關注小枝節

▲國民黨總統參選人侯友宜8/7舉行便當會，徐巧芯前往用餐。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日舉行立委參選人便當會，盼母雞小雞密切溝通、分進合擊。國民黨立委參選人徐巧芯（松山信義）表示，會建議侯加強議題空戰，強而有力監督執政的民進黨。她也感嘆，國民黨真的沒有時間在黨內內鬥內耗，沒有必要關注「國民黨內奇怪的小小枝節上面」，沒有太大意義。徐並痛批民進黨，陳時中昨天都在胡扯，什麼免治馬桶、粉紅貓咪政策，還在幫賴清德敗票。

徐巧芯今11時抵達侯友宜競選辦公室準備參加便當會時被大批媒體堵訪，首先被問到要跟侯說什麼？徐答，首先會提出跟社群有關的意見，因為她跟羅智強、游淑慧等台北市立委參選人，對社群及年輕人的互動，過去都有經驗，很願意提供協助與分享。徐也說，在議題空戰方面，應該強而有力監督執政的民進黨，不管是前瞻計畫、很多錢沒有花在刀口上、建設很爛，希望一一透過打貪、揭弊的方式揭露出來，也會希望選舉更積極表現、大家團結作戰。

媒體也問，會否針對侯競辦執行長金溥聰屢屢炮打黨內提出建言？徐巧芯答，應該是不會，因為大家都希望看到的砲口一致對外，上星期前瞻計畫、建設到處漏水，以及超大的沙崙科技園區花了43億，民進黨賴清德說有9成進駐率，卻實際只有1400個人在裡面，「這不是空城，什麼才是空城？」

徐巧芯強調，全台民代都應該組織起來團結監督，國民黨真的沒有時間在黨內內鬥內耗，而是要把矛頭轉向民進黨，他們都已經從去年慘敗中重振旗鼓了，就連陳時中昨天都在胡扯，說自己去年沒當選是因為民眾都喜歡譁眾取寵的政黨，但最愛譁眾取寵的不就是陳時中，什麼免治馬桶、粉紅貓咪政策，沒有看過這麼恨台北人的台北市長候選人，還在幫賴清德敗票，這些才是民眾最關注問題，沒有必要關注「國民黨內奇怪的小小枝節上面」，沒有太大意義。

針對侯競辦推出「重然諾」關公影片，徐巧芯表示，相信這不是針對特定人喊話，而是對自己喊話，也跟黨員同志喊話，因為在政治這條路上「重誠信、守承諾」非常重要，她也會深深烙印在心裡，自己也會盡力實踐。至於要如何整合在野？徐說，能夠整合都是我們希望看到的，因為如果候選人太多組的話，對政黨輪替、國會過半的機會都會大大的減少，所以希望聲聲喚能夠整合的力量，最後也考驗黨中央的智慧。