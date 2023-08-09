騎士路口直接左轉！慘被貨櫃車輾爆頭亡　肇事駕駛未注意路況遭判刑

記者陳韻如／屏東報導

屏東縣萬丹鄉河堤北路2022年11月15日上午發生一起死亡車禍！一名郭姓男子騎車要到高屏溪河床地務農，但他在路口時，卻未遵守兩段式左轉標誌，就直接轉彎，導致直行的貨櫃車閃避不及撞上，郭男當場被輾過慘死。案經法院審理，貨櫃車的黃姓駕駛因未注意車前狀況，被依過失致死罪嫌判處8個月徒刑。





▲萬丹鄉河堤北路死亡車禍，騎士慘遭輾斃。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起案件發生在2022年11月15日，黃男(約33歲)駕駛營業貨櫃曳引車，沿河堤北路內側快車道直行，與轉彎之重機車駕駛郭男(82歲)發生碰撞，郭男人車倒地，當場被輾斃。

法院審理時，發現事故當天天氣晴朗，視距良好，並無不能注意的情事，但黃男卻未注意車前狀況，且當時時速超過70公里，超過該路段速限，認定黃男涉有過失。不過，事故路口有設置機車兩段式左轉標誌，郭男未遵守規定左轉，且他也應禮讓直行車先行，但卻貿然左轉，進而導致事故發生，是肇事主因。

法院審酌，黃男素行尚非不良，且犯後也坦承犯行，雖未能與郭男家屬達成和解，惟無非是因雙方金額無法達成共識所致，法官認為郭男非全無賠償的彌補意願，再加上郭男的過失行為屬肇事主因，最終依法判黃男8個月徒刑，全案可上訴。