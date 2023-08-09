「郭柯配」若成形　綠高層：民眾黨就像吻仔魚沒骨頭

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／YahooTV提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長黃建嘉今（9日）接受YahooTV網路節目「齊有此理」專訪說，若鴻海集團創辦人郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲搭檔選總統，民眾黨就是連自己的黨主席、總統參選人門票都賣掉了，彈性大的讓人「驚豔」，就像吻仔魚，沒有骨頭。

主持人王時齊詢問，看起來郭台銘和柯文哲比較有機會合？黃建嘉說，有沒有機會要看民眾黨的彈性，看民眾黨願不願意把這一張總統門票賣給郭台銘，如果連黨主席、總統候選人都可被賣的話，還有什麼不能賣的？若是如此，這個黨的彈性就大的讓人驚艷、匪夷所思，「在我看就像吻仔魚，沒有骨頭」，會讓人瞠目結舌。

對於時間點，黃建嘉說，國民黨認為情勢會到11月才會明朗，但他認為不用到11月，中選會規定的法定程序是，獨立參選在9月中旬就要登記連署了，到時候看有沒有登記為被連署人就知道啦，假設郭台銘今天登記為被連署人，只要有28萬到30萬份連署書，郭台銘就可以當連署人，「以郭董的實力跟財力，登記下去哪有不過的道理？登記過的話，以郭董的霸氣，哪有不選的道理？」

黃建嘉表示，就他印象所及，今天晚上郭台銘在屏東將會有一場大型的萬人造勢，以他的經驗來說，這將是屏東非綠系統有史以來最大的動員，如果今天真的動員出來這麼多人，後續可觀察他氣勢如何鋪排。