評藍營小雞黏柯文哲　綠高層：這就是「政治外遇」

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／YahooTV提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長黃建嘉今（9日）接受YahooTV網路節目「齊有此理」專訪時，點評國民黨總統參選人侯友宜的選情說，從來沒有看過弱的母雞還在啄前面的小雞（指國民黨立委參選人），此外，現在民眾黨總統參選人柯文哲在變魔術，藍營小雞也看得嘖嘖稱奇，但若國民黨立委參選人去支持柯文哲，這就是「政治外遇」。

對於侯友宜的選情，黃建嘉今天表示，如果母雞夠強，小雞當然會依偎在母雞的羽翼底下，尋求溫暖及保護，這是理所當然的；母雞如果弱的話，當然需要小雞走在前面幫忙開路，「我實在沒有看過，弱的母雞還在啄前面的小雞的（指侯友宜競辦執行長金溥聰槓立委一事）」。

黃建嘉提醒，每一個候選人都是坐轎的，都需要有人幫忙抬轎，一定是這樣的，他沒有看到坐在轎子裡面，還拿刀出來戳下面幫你抬轎的人的情況，「我真的不懂國民黨啦」。

主持人王時齊追問，如何看待柯文哲一直去「撩」幫侯友宜扛轎的小雞？黃建嘉形容，柯文哲現在在變魔術，大家都知道魔術一定是假的，是透過表演、道具、表情、手法來弄得像真的一樣，柯文哲現在就是在藍營小雞面前變魔術，把假的東西變得跟真的一樣，藍營小雞看了也嘖嘖稱奇、幫他拍手說「你好棒棒」，但其實大家都知道是假的。

黃建嘉說，藍白陣營就是各取所需，他們也在想到底要往柯文哲或侯友宜哪一邊去靠，一方面沒有辦法靠，另一方面就掛著黨籍，也沒有辦法不靠。他說，可以觀察這些藍營小雞到底會不會靠去柯文哲那邊，若成真，國民黨提名的立委候選人去支持柯文哲，「這就是政治外遇」，必須在政黨的忠誠度和選區的利益之間做選擇，但他認為應該要把政黨忠誠度放在前面，「不然你就脫黨就好啦！你就加入民眾黨就好啦！」