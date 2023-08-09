台男「憑自己實力」逃出KK園區！總監崩潰開除：免費走人

▲KK園區空拍圖。（圖／翻攝GOOGLE MAPS）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨詐騙案層出不窮，反詐騙組織成員Sammy昨在PTT現身，除了透露緬北的可怕情況，還提到有一名被騙去苗瓦迪「KK園區」的台灣人，竟憑自己的實力出來，不禁直呼「緬北比苗瓦底恐怖多了。」

一名網友在PTT好奇求問，現在北緬的情況到底有多慘？這番話釣出Sammy解答，透露目前有一個27歲重慶人，患有身心障礙，家屬賠了人民幣22萬元（約新台幣97萬3249元），還被從威盛園區賣到福利來，「剁了他的手指，暫時出不來，緬北就是這樣的地方。」

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Sammy接著提到，「今天老街出來一個女生，8月被騙去的，在臘戌時叫她逃跑不敢逃，也算動用了關係才出來，一天班沒上家屬還付了100多萬。我們在整個東南亞救人不花錢的，但緬北目前就是一個想花錢回來，沒有關係都無法的地方，有機會免費出來的線被靜宜女搞斷了，但台灣人目前沒地方賣全往這邊來，只能盡力，快結束了。」

不過，Sammy話鋒一轉，透露「東風這幾天開除一個台灣人，是同性戀，跟員工亂七八糟，他們總監崩潰，直接開除沒賠付，打電話給我叫我接走。雖然這人完全是憑自己實力出來的，但也可以看出苗瓦底的人口買賣情況與過去已有不同，緬北比苗瓦底恐怖多了。」