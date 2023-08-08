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台男「憑自己實力」逃出緬甸詐騙園區！連總監都崩潰：免費送走

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲Sammy透露，最近有個台灣人「靠著自己實力」逃出詐騙園區。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

台灣先前不斷傳出跨國詐騙、人口販運的事件，但後來因為靜宜女大生事件，導致「全球反詐騙組織」在緬北的免費救援路線斷裂。不過，近日反詐騙組織成員Sammy透露，有名台灣人靠著自己的實力逃出詐騙園區，連園區總監都打電話叫他將人接走，原因曝光後，令人感到十分震驚。

Sammy近日在PTT表示，近日有個27歲患有身心障礙的重慶人受害，家屬為了將人救出，賠了22萬元（人民幣，約新台幣97萬元），但人還是被轉賣到緬北的其他園區，目前仍舊出不來。

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Sammy說，先前因為靜宜女大生的事件，導致組織在緬北有機會免費救人的線路被搞斷，因此緬北現在成了「想花錢回來，沒有關係都無法（回來）的地方」，而現在台灣人因為沒地方去，所以也都往緬北送，組織只能盡力救人，不過也只剩少數緬北園區會收人，救援工作即將收尾。

不過，近日有名台灣男子被詐騙園區開除，原因是因為這名男子是同性戀，跟其他員工有了不一樣的關係，導致總監崩潰，才會這樣沒有賠付將人開除，總監還特地打電話給Sammy，要求他將人接走，似乎有什麼不可告人的原因。Sammy也為此感嘆，「雖然這人完全是憑自己實力出來的，但是也可以看出苗瓦底的人口買賣情況與過去已有不同。緬北比苗瓦底恐怖多了。」

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