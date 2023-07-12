柬埔寨豬仔被囚1年逃回台！　男曝「火烤、電燒」超恐怖經歷

記者白珈陽／台中報導

台中1名餐廳業者哈利（化名），因想拓展市場，去年6月間受邀至柬埔寨洽談加盟事宜，未料卻是人蛇集團新式詐騙手法，哈利一下機即遭受控制，除護照、手機遭沒收，還長期遭電擊、毆打、火燒的方式凌虐，全身傷痕累累，直到近日才透過台灣刑事局國際科的聯繫，以及GASO全球反詐騙組織等協助，幸運逃回台灣。

▲哈利出示他遭到人蛇集團凌虐的照片，背部、臀部滿是傷痕。（圖／記者白珈陽攝）

哈利（38歲）12日由GASO在台組員Simon、立委莊競程、市議員曾朝榮等人陪同，在台中市北屯區北屯路莊競程服務處現身說法，揭露被騙出國遭受慘絕人寰的恐怖事蹟。

▲哈利（戴帽者）12日由GASO在台組員Simon（西裝者）、立委莊競程、市議員曾朝榮等人陪同出席記者會。（圖／記者白珈陽攝）

哈利於記者會表示，他疫情期間在台中陸續開了一間早午餐店以及一間麵包店，頗受好評，某次在網路社群上，有網友說想與他洽談柬埔寨的代理加盟店，他當時認為有機會拓展市場，便答應前往當地了解市場環境。在出發前，他也透過視訊與對方多次進行會議，因此有一定程度的信任感。

未料，哈利才剛到柬埔寨，一下飛機就遭人沒收護照跟手機，被要求從事詐騙工作，若不聽從指示，就被關進小黑屋虐待，甚至還被上手銬、電擊、火燒皮膚，飽受身心折磨。

哈利在記者會上出示他手腕遭上銬的傷口，還有手臂被火燒掉一塊皮，立委莊敬呈也拿出哈利臀部、背部遭到凌虐的照片，怵目驚心的傷痕，都顯示人蛇集團的狠毒。

▲哈利出示遭人蛇集團上銬的手腕傷口，手臂也被火燒掉一塊皮。（圖／記者白珈陽攝）

哈利指出，他在這近1年的時間，共被轉賣過3次，分別為波哥山園區、凱博園區以及果敢老街，在波哥山時，起初被迫從事詐騙工作，多遭凌虐，後來他因廚藝受到賞識，被轉為後勤人員，負責雜務以及做飯，到了凱博園區也是如此。不過被賣到果敢老街前，他下定決心賭命逃離。

GASO在台組員Simon表示，果敢老街園區位於緬北，是一處救援團體難以接觸的地帶，一旦豬仔進入該園區，幾乎沒有人能逃出來。

哈利說，他深知果敢老街的可怕之處，所以在被賣掉的前一天，也是在今年的6月初，他趁著15分鐘的放風時間，攔下一台路過的車輛，請求對方將他載離園區，之後也順利透過台灣刑事局國際科警官的聯繫，轉移到GASO全球反詐騙組織的安全屋，並由GASO收容、提供食宿等協助。

哈利說，在被轉移到柬埔寨的過程中，他累積了許多簽證逾期費，簽證費，飯店費用等約新台幣20萬元，過程中，哈利到處請求各地的幫忙，但無結果，因此待在GASO的安全屋一個月。

由於哈利手機被沒收，一年多時間處於失聯狀態中，造成家人及親友不諒解，甚至認為是詐騙集團偽裝哈利本人來騙錢，因此沒有人願意幫忙，後續透過Simon，因他是台中北屯人，在地緣關係下，請莊競程提供協助，終於讓哈利得以籌得回台罰金。

台中市警察局刑警大隊副大隊長陳聖偉表示，人口販運的部分，台中從去年到現在已經查獲40案、共88名嫌犯，而針對此案，哈利出境後，家屬於去年底就已報案，警方積極查處，本案已查獲在台涉案嫌犯5人以上，目前仍在向上溯源。