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修飛機引擎「起薪4萬元」　應徵條件驚呆他！兩派吵翻了

▲▼登機橋,空橋,飛機,登機。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前看到航空公司在招募飛機維修機械員，工作內容包括停機線航機接送機作業、定期工單執行、故障排除及零件更換等；然而，底薪僅4萬元，讓許多網友傻眼，但也有不少人表示，加上獎金、加班費很可觀。

網友在「爆廢1公社」曬出徵才訊息，錯愕表示「修飛機引擎起薪才40000？阿肥我如果是開飛機的，看到維護人員這種薪資，肯定皮皮挫的啦！」

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只見航空公司招募飛機維修機械員，工作內容包含停機線航機接送機作業、定期工單執行、故障排除及零組件更換、其他主管交辦事項，同時也需配合輪班。

至於報名條件，需有3年以上的工作經驗，以3年以上航空器直接維修經驗、停機線維修經驗1年以上者尤佳；學歷專科以上，但科系限工程學科類、航太工程相關、電機電子工程相關；擁有地面機械員證照、普通小型車駕照；而且還要具有飛機引擎與機身修護技術、飛機檢驗作業、航空器集體維護技術、飛機修護基礎技術、飛機渦輪發動機修護、飛機電氣及儀表系統修護等技能；不僅如此，還需配合公司安排，進行CAA B1.1檢定考試及多益600分或同等認證。

▲經常性薪資4萬以上。（圖／爆廢1公社）

▲經常性薪資4萬以上。（圖／翻攝自爆廢1公社）

看到工作內容及應徵條件，許多人認為，就算是起薪也開太低了，「要有加班才會有4萬以上，台灣技術人才不值錢」、「技術人員在台灣不值錢，唯一有坐在辦公室吹冷氣的才值錢」、「原來我薪水比修飛機高很多」、「看那個條件，還不如去當兵」、「如果會修飛機引擎，有管道到國外薪水比較多，換算成台幣可以翻個3倍吧」、「笑爛，努力有屁用」、「我覺得要6w起跳！這專業職會的人不多又是有經驗的，而且有證照又會英文，那蠻值錢」、「比修車員還要廉價」。

不過也有不少網友緩頰，表示「要看輪多少班，跟工作時數」、「可能剛入職40000，之後會調薪吧？」「有些工作底薪跟實際薪資差很多，因為還有績效獎金之類的」、「經常性薪資就是底線4萬」、「一些不去了解法規的，看到黑影就開槍」、「經常性薪資是底薪，非經常性給予是獎金，通常這種工作，非經常性的獎金、加班費很可觀，先搞懂職業別差異吧」、「薪資面議是指4萬以上，就算薪水是20萬，它一樣會這樣顯示」。

另外，還有過來人經驗談，「我面試過，是起薪4萬，但要求門檻較高，除了需要是機械、機電、電子、電機相關科系外，還要具備相當的英文能力，並且幾年前把門檻提高到要具備碩士學歷，進去之後會提供引擎維護維修相關培訓課程。不過，建議有上述能力直接去面試外商公司，英文方面會由外國主管全程英語面談，薪資會比國內企業多大概5千至1萬以上。」

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