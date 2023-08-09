賴清德撕「台獨」標籤　獨派痛批「華獨金童」：已不是台灣建國派！

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德在專訪中，表示自己不接受「台獨金孫」的標籤，並解釋「務實台獨工作者」是指台灣不屬於中華人民共和國一部分，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。獨派團體台灣國9日痛批，賴確實不是台獨金孫、而是華獨金孫，賴是中華民國派、不是台灣建國派！如果台灣已經獨立，請問台灣獨立日是那一天？

對於「務實的台獨工作者」，賴清德日前說明，台灣已經是主權獨立國家名字叫做中華民國、中華民國台灣，沒有再宣布獨立的必要。對此，台灣國批評，前述這段話不敢苟同，要請教賴清德，如果台灣已經獨立，請問台灣獨立日是那一天？賴確實不是台獨金孫、而是華獨金孫，賴是中華民國派、不是台灣建國派！

台灣國指出，眾所週知，美國眾議院於上月底剛通過「台灣國際團結法案」，定調聯合國2758號決議文與台灣無涉，而拜登總統也甫簽署「美台21世紀貿易倡議」，美國向來僅以「台灣」做為我國的稱呼，賴清德這種把台灣與中華民國流亡政府綑綁在一起的說法，硬是給了早已不承認中華民國的美國政府一記耳光。

台灣國批評，賴的發言愧對民進黨的創黨黨綱，更是無視民主前輩為建立「台灣共和國」所付出的青春歲月及寶貴生命的慘痛歷史。而在執政當局總以Chinese Taipei（中國台北）參加國際場合且中共堅持一中原則的背景下，賴的發言更有讓台灣問題變成中國內政化的疑慮。

台灣國表示，俄烏戰爭中，澤倫斯基全力凸顯烏克蘭的獨立地位，終於獲得國際間的全力相挺，台灣正該起而效尤，愛深責切，賴清德的發言確實不智，做為旗幟鮮明的獨派團體，對此提出嚴厲譴責，呼籲賴清德延續立陶宛台灣代表處，索馬利蘭台灣代表處設立的務實作法，徹底與中華民國切割乾淨。