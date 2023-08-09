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社會 社會焦點 保障人權

2歲童逛大街車子全不敢動　警一把抱起走20分鐘：別怕帶你找媽媽

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區1名2歲廖姓男童日前中午淋雨逛大街，無視前後有無車子，逕自走在道路中間，至少有3輛汽車駕駛擔心危險，全停車不敢動或跟在後方緩慢移動，不久巡邏警車抵達，員警下車追上全身濕透的男童，抱著他說「別擔心，帶你回家找媽媽」，員警挨家挨戶花了20分鐘才找到家，廖父一見兒子驚嚇不已，「不是在家嗎？怎麼會在警察手上？」最後一再感謝人民保母保護兒子安全。

▲▼2歲男童逛大街，害得車子全不敢動，暖警一把抱起挨家挨戶問了20分鐘才找到家。（圖／民眾提供，下同）

▲2歲男童逛大街，害得駕駛人全不敢動，暖警一把抱起挨家挨戶問了20分鐘才找到家。（圖／民眾提供，下同）

▲▼2歲男童逛大街，害得車子全不敢動，暖警一把抱起挨家挨戶問了20分鐘才找到家。（圖／民眾提供，下同）

霧峰警分局成功派出所巡佐李守正、警員劉建佑，日前中午在卡努颱風過後，外出巡邏了解轄區災害情形，警車行經長春路78巷時，驚見廖童獨自淋著雨走在車道中間，前後汽車全都停車不動。

員警劉建佑見狀立即下車抱起男童，擦乾身上的雨水，詢問男童家住哪，稚嫩男童只會咿咿呀呀，以手指著某個方向，劉員抱著男童依其方向徒步挨家挨戶詢問，但男童比的方向一直在變，直到走了20分鐘後才問到熟人，得知男童住家。

廖父開門發現員警懷裡抱的竟是自己小孩，驚訝不已，他一直以為男童在家中，不知何時溜出家門，心中捏了把冷汗，感謝警方眼尖及時保護小孩安全，才沒有造成憾事。

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