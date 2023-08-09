聖僧圓寂2個月「肉身零腐化」！信徒跪拜驚呼：還對我們微笑

▲聖僧Luang Phor Pian圓寂2個月的肉身幾乎沒腐化。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

被譽為「聖僧」的泰國僧人Luang Phor Pian圓寂2個月後，依習俗被從棺木取出安葬，但他肉身未腐、宛如剛離世模樣，就連僧侶們也驚呼連連，不少信徒還親見他露出微笑，引發民眾熱議。

據《鏡報》報導，2017年11月16日在曼谷病逝、享耆壽92歲的Luang Phor Pian，2018年初從棺木被取出時，眾人對他幾乎沒有腐爛，彷彿離世不久的遺體倒抽一口氣，瞬間全場靜默，接著才傳出信徒們連連的讚嘆聲。

▲信徒在高僧面前磕頭驚呼「神蹟」。（圖／翻攝自推特）

還有信眾表示，Luang Phor Pian被工作人員抬著穿過人群時，Luang Phor Pian原本就微笑的神情似乎更加綻放，種種奇蹟讓信眾又驚又喜，深信他已經超脫生死，達到涅槃境界。

出生柬埔寨的Luang Phor Pian，生前被奉為「素林府三大高僧」，分別在20歲與49歲兩度剃度出家，49歲真正看破紅塵、離開老婆與孩子學佛後，逐漸成為受人景仰高僧，其加持過的佛牌聖物也屢傳神蹟，傳說曾幫信眾擋下子彈，救對方一命。

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