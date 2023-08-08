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父親節立秋「恐提早冷颼颼」！專家示警：5生肖身體易出問題

今天正逢8月8日「爸爸節」，也是二十四節氣中，秋天的第一個節氣「立秋」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲今天正逢8月8日「爸爸節」，也是二十四節氣中，秋天的第一個節氣「立秋」。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今天正逢8月8日「爸爸節」，雖然多數人仍覺得天氣高溫難耐，飲食上需注意防暑降溫潤燥，但今天已經來到二十四節氣中，秋天的第一個節氣「立秋」。民俗專家提醒，民間有一句俗諺是「早立秋冷颼颼，晚立秋熱死牛」，今年從節氣看起來，是屬於提早立秋，生肖中包括屬鼠、龍、羊、狗與豬的民眾，則記得要「躲秋」，保持身體的健康。

基本上二十四節氣的循環每年是固定的，以立秋來說，每年大概落在8月7至10日這段時間，但立秋的節氣狀態評估，不只要看國曆，也要看農曆。依照古人的說法，立秋有分「早立秋」和「晚立秋」的，如果立秋是落在農曆六月，則屬於「早立秋」，若是落在農曆七月裡，則屬於「晚立秋」。而以今年的立秋是屬於「早立秋」，在民間節氣的評估中，預告著今年的秋天，可能會比較早開始轉冷。

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而在立秋的節氣哩，有哪些生肖需要躲秋呢？大陸《搜狐網》做出以下整理：

生肖鼠：

立秋時節，屬鼠者的健康容易受侵害。在此時期，鼠的身體免疫力較弱，很容易受到感冒等疾病的侵襲。因此，建議屬鼠的人，在此期間多注意保暖和加強鍛煉，提高身體免疫力。

生肖龍：

立秋將至，屬龍者的情緒容易波動，易發脾氣。因此，建議屬龍的人，在這段時間內多做一些運動，如散步、跑步等，從而舒緩情緒，同時也有助於提高免疫力。

生肖羊：

立秋時，屬羊者的腸胃較為敏感，容易出現不適症狀，如腹瀉、胃痛等。建議屬羊的人在此期間注意飲食衛生，少食辛辣、油膩等刺激性食物，以保護腸胃的健康。

生肖狗：

立秋時，屬狗者的身體容易出現疲勞、乏力等現象。這一時期，建議屬狗的人要多加休息，適當地進行一些放鬆身心的活動，如瑜伽、冥想等，從而達到舒緩身心的作用。

生肖豬：

立秋時，屬豬的人身體容易出現過敏反應，如鼻塞、咳嗽等。因此，建議屬豬的人在此期間注意保暖和防寒，同時也要注意室內通風，避免過度積壓室內空氣。

不過專家提醒，無論是哪種生肖，基本上在季節交替時節，多注意生活細節、適當運動，多保暖，就能減少患病機會，度過健康的秋天。

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