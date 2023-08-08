「我不快樂」！公公要求媳婦「幫忙解決需求」...人妻嚇壞結局曝

▲一名人妻抱怨，公公曾開口問她能不能幫忙解決生理需求。（示意圖／翻攝自photoAC）

囻文／CTWANT

就算是家人，也有不能觸碰的底線，更別說是性這檔事。一名人妻痛訴，公公在疫情期間無法去聲色場所，竟要她幫忙「解決生理需求」，她明白拒絕對方，怎料過了1年，公公又提起這件事，讓她覺得很不舒服。

原PO在《匿名公社》APP提到，公婆是離婚的狀態，而她和老公是和公公一起生活，平常老公去上班，她就在家和公公照顧女兒，由於懷第2胎時碰到疫情爆發，去哪都要嚴格檢驗身分，包括八大行業。某天和公公聊天時，對方突然講到因為疫情，沒辦法解決需求，當下她只能尷尬默默聽著，沒想到公公直接開口：「能不能幫我解決？」嚇得她立刻拒絕。

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原PO一開始選擇忍氣吞聲，沒有讓任何人知道，但因為長久悶在心底，恐懼不安的情緒交雜，讓她脾氣變得暴躁，最後無法忍受才告訴老公。當下，老公氣得想找公公吵架，但被她攔下，2人討論過後，決定若老公去上班，自己則回娘家。

事情就這樣過了1年多，以為沒事了，結果原PO在前幾天凌晨收到公公的私訊：「他不快樂」、「他說他只信任我，能不能讓他靠在我身體，而他自己解決生理需求？」看到這些字句，她感到不知所措，再次嚴厲拒絕，「你提的雖然沒發生關係，但這對我老公來說已經是背叛，而我不會做出任何讓我老公難過受傷的事情」，並警告別再提起，否則要告訴老公。

看在都是一家人，原PO不希望老公和公公撕破臉，以小孩長大要有個人空間為由，夫妻倆搬出去住，然而這件事除了老公知道，她不敢對娘家人開口，也無法跟朋友說，「這…不是個能聊天就可以說出口的故事」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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