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郭台銘47年前嫩照公開！　4百人轟動喊爸

▲▼郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘在新書發表會見到女兒現身，忍不住落淚。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘昨（8）日出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，他也在IG上分享自己抱著大兒子郭守正的照片，「我當爸爸也已經47年了，希望台灣的年輕人能夠在平安、快樂、和平的環境下成長」，吸引上百名網友留言喊「爸」。

郭台銘表示，他知道許多年輕朋友喜歡對他開玩笑，稱呼他「郭爸爸」，因此他將書名取為《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》，「當爸爸也已經47年了，希望台灣的年輕人能夠在平安、快樂、和平的環境下成長，一直是我的心願」。

郭台銘指出，謝謝年輕朋友們願意喊他一聲「郭爸爸」，這對他而言是很大的肯定與榮譽，也讓他感受到自己有更多的責任要來回饋社會。

▲▼ 。（圖／翻攝自郭台銘IG）

▲郭台銘PO出抱著大兒子郭守正的舊照。（圖／翻攝自郭台銘IG）

文章曝光後，吸引超過4百則留言，網友們紛紛開玩笑指出，「爸爸，我都還沒拿到零用錢」、「這就是我爸的格局」、「請大家適可而止就好，想像一下如果是你們自己的爸爸被這樣惡作劇，你們會怎麼樣，更何況郭台銘是我爸爸，請大家給我一個面子」、「爸爸父親節快樂，不知道您還記不記得我，您似乎把我遺忘在中壢火車站了，希望您可以早日接我回家」、「爸爸父親節快樂，什麼時候要發零用錢，你兒子生活很苦」、「爸爸，您先匯給我200，我才能把戶頭的800領出來，父親節快樂」。

郭台銘昨日出席新書發表會時，主辦方事前安排了2位神秘嘉賓，結果是他的女兒郭曉玲及郭妞妞到場，因為昨日是父親節，她們趁著新書發表會替爸爸加油打氣，郭台銘則在女兒們分享往事時，忍不住拿起手帕拭淚，場面相當溫馨。

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