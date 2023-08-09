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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜今公布核電政見　主打1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜今日（9日）將提出能源政策規劃，據了解，侯團隊提出的能源政策主軸為「尊重專家建議」，若當選，將成立專門委員會，由國內外專家檢查4座核電廠之後，再評估是否延役或重啟。

▲▼國民黨總統參選人侯友宜出席中華民國工商建研會侯友宜後援會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜今日將公布能源政策白皮書。（資料照／記者李毓康攝）

侯友宜過去對核能議題態度遲疑，原訂7月底公布能源政策，卻遲遲不見蹤跡，就連同黨籍台北市議員秦慧珠都喊話「趕快提出」。侯友宜競選辦公室2日曾表示，因侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程，以及杜蘇芮及卡努颱風接連來襲而有所延後；能源政策改訂於8月9日上午，在競選辦公室召開記者會說明，同時競辦國政顧問團及政策組成員也會一同亮相。

根據《聯合新聞網》報導，侯團隊的能源政見主打「尊重專家建議」，若侯當選，將成立專門委員會，組織國內外專家檢查台灣4座核電廠，針對不同情況研擬處理方式，4座核電廠是否延役或重啟，都會經過專家評估，確保安全才可能繼續使用；另外，侯團隊也將在記者會上公布台灣目前的電力數據，透過真實數字讓民眾了解台灣電力問題已經變成國安等級的議題，直指核能絕對是台灣未來的用電選項。

關於缺電以及核能議題，民進黨總統參選人賴清德5日出席國際青商總會舉辦的青年論壇時，也被問到能源轉型問題，他強調，核能發電占比大概只占5％，去年2022年，綠能發電已經高過核能發電，「我們不必擔心電力不夠，而走回頭路，去使用核電」，反而要討論「綠能」如何持續發展，包括太陽能、風能、氫能源、先進能源，還有儲能、電網、碳捕捉等等，這些都可以加強來做。

立法院民進黨團副書記長洪申翰表示，侯友宜不會再抵抗深藍，已經下定決心被綁架，如果他要提出核電延役的政策，應該說明2個問題，「第一，哪一個縣市願意放核廢料？第二，為何現在要評估當年說的『假議題』？」

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