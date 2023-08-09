侯友宜今公布核電政見　主打1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜今日（9日）將提出能源政策規劃，據了解，侯團隊提出的能源政策主軸為「尊重專家建議」，若當選，將成立專門委員會，由國內外專家檢查4座核電廠之後，再評估是否延役或重啟。

▲侯友宜今日將公布能源政策白皮書。（資料照／記者李毓康攝）

侯友宜過去對核能議題態度遲疑，原訂7月底公布能源政策，卻遲遲不見蹤跡，就連同黨籍台北市議員秦慧珠都喊話「趕快提出」。侯友宜競選辦公室2日曾表示，因侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程，以及杜蘇芮及卡努颱風接連來襲而有所延後；能源政策改訂於8月9日上午，在競選辦公室召開記者會說明，同時競辦國政顧問團及政策組成員也會一同亮相。

根據《聯合新聞網》報導，侯團隊的能源政見主打「尊重專家建議」，若侯當選，將成立專門委員會，組織國內外專家檢查台灣4座核電廠，針對不同情況研擬處理方式，4座核電廠是否延役或重啟，都會經過專家評估，確保安全才可能繼續使用；另外，侯團隊也將在記者會上公布台灣目前的電力數據，透過真實數字讓民眾了解台灣電力問題已經變成國安等級的議題，直指核能絕對是台灣未來的用電選項。

關於缺電以及核能議題，民進黨總統參選人賴清德5日出席國際青商總會舉辦的青年論壇時，也被問到能源轉型問題，他強調，核能發電占比大概只占5％，去年2022年，綠能發電已經高過核能發電，「我們不必擔心電力不夠，而走回頭路，去使用核電」，反而要討論「綠能」如何持續發展，包括太陽能、風能、氫能源、先進能源，還有儲能、電網、碳捕捉等等，這些都可以加強來做。

立法院民進黨團副書記長洪申翰表示，侯友宜不會再抵抗深藍，已經下定決心被綁架，如果他要提出核電延役的政策，應該說明2個問題，「第一，哪一個縣市願意放核廢料？第二，為何現在要評估當年說的『假議題』？」