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南投申請300救災兵力未到位　國防部深夜278字回應

記者黃翊婷／綜合報導

受到颱風卡努外圍環流影響，南投仁愛鄉多處土石崩塌、道路中斷，災情頻傳，南投縣長許淑華指稱，向中央爭取300名國軍救災兵力，至今仍未到位。對此，國防部8日深夜11時許回應，南投遭遇颱風侵襲，國軍持續派出救災部隊，8日已出動198名人力，後續第五作戰區將持續協調、全力支援，希望能迅速恢復人民正常生活。

▲▼南投,仁愛,峭壁,救援。（圖／台中消防提供）

▲仁愛鄉多處道路中斷。（圖／台中消防提供）

南投縣長許淑華8日表示，南投縣幅員遼闊，仁愛鄉或信義鄉有些山林居民，只要一條主要聯外道路中斷，就會讓仁愛鄉成為孤島，如果加上斷訊，根本聯絡不到，因此在災情第二天她就立刻向中央請求直升機支援。

除了請求直升機支援之外，許淑華還提到，曾向中央請求派遣300名國軍救災兵力，協助災民整理家園以及復原環境，但至今仍無消息，讓她感到十分憂心。

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路崩落，瞬間畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▼▲仁愛鄉力行產業道路崩落畫面（上圖）。消防人員協助廬山溫泉受困遊客脫困（下圖）。（圖／民眾提供、南投縣消防局提供）

▲南投消防局及內政部消防署救援隊以架設繩索拖拉系統，協助廬山溫泉受困遊客全數脫困。（圖／南投縣消防局提供）

對此，國防部8日深夜11時50分發布一篇278字的聲明回應，首先，國軍責無旁貸協助執行災害防救任務，依「災害防救法」及「國軍支援災害防救辦法」，從8月5日即派遣情蒐官、聯絡官至各區（鄉、鎮、市）實施災情蒐報，並與縣市政府保持密切聯繫，地方政府如有救災兵力需求，直接向作戰區提出申請，即可適切調度兵力支援。

國防部接著表示，南投遭遇颱風侵襲，國軍依地方政府需求持續派出救災部隊，光是8月8日就派出指揮、特戰、後勤支援等人力共198員，以及各式車輛、機具，積極協助執行物資運補及人員後送等任務，後續第五作戰區也會持續協調、全力支援，期望能迅速恢復人民正常生活。

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