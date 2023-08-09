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社會 社會焦點 保障人權

24輛物資車再衝仁愛！父親節刷兩趟160km　愛車「戰損」不喊苦

記者許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風外圍環流重創，許多道路遭到中斷，導致居民受困、物資缺乏。繼6日有來自中彰投的四驅車自發性挺進運送物資，引起車隊圈熱烈反響，來自全台各地的車隊皆前往埔里待命，昨日父親節，又有24輛車加入運輸行列，上下山2趟，甚至有人的愛車「戰損」被拖出也不喊苦。

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

▲這群男人帥呆了！昨日有24台車挺進仁愛深山，協助運送物資，單日就開了約160公里的山路。（圖／何先生提供，下同）

南投仁愛鄉重創後，大量物資湧入，卻苦於無人運送物資，6日就有30輛能夠「上山下海」的各式四驅車主動加入參與。消息一出，不只來自台中、彰化以及南投的車友響應，甚至有人連夜從台北驅車南下，希望能夠借一臂之力。

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

▲▼來自北中南的四驅車友自發性前往南投，協助運送物資到深山。（圖／何先生提供）

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

8日父親節當天，24名老司機不打算在家過節，直衝到埔里一處物資集散地待命。當中包含「如邑車隊」、「大眾戰卡聯盟」、「PRCGi老尤」、「亞柏四驅」、「極地救援」、「倪安家族」、「輝皇車業」、「雲蘆車隊」等等來自北中南的車隊，由賽德克族青年施子均協調調度，甚至有些人已經連續奔波3天。

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

光是8日一天，24輛車從埔里的物資集散地出發，一大早9點就直衝最深山的瑞岩部落、慈峰部落，耗費3小時才抵達。趕緊下山後，14時30分又再度上山前往紅香部落，把物資一一送給在地居民，下山時已經天黑。

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

▲團隊在路上甚至看見有車被土石掩埋，仍不退縮挺進災區。（圖／何先生提供）

團隊指出，這些「老司機們」都是無償在幫忙運送物資，有些路段確實很危險，車輛也不敢同時通過，只能一一慢行，並且隨時觀察道路狀況，一有不對就趕緊用無線電通報，也必須繞開高風險路段，可說是用生命換來的救援。

▲▼ 。（圖／）

單日就行駛超過160公里的山路，進入深山後更是有道路殘破不堪，或是剩下狹小的可通行範圍，甚至有人拍下路邊有車輛被土石也重壓的畫面，可見災區隨時都處於警戒狀態。團隊裡也有人的車輛故障「戰損」，最後被拖出山區才解圍，但老司機們也不埋怨，用行動協助災民。

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

▲▼物資車,仁愛,救援。（圖／何先生提供）

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