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指導老師蔡培村替潘孟安喊冤　王鴻薇：民進黨要走林智堅模式？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（1日）上午指民進黨2024總統參選人賴清德高師大碩士論文涉嫌抄襲，但潘發聲明表示無抄襲疑慮。不過，王鴻薇晚間在臉書表示，潘孟安的指導老師蔡培村出來說話了，不知道是不是民進黨都說好了，要走新竹市前市長林智堅模式，一定要抬指導老師背書。

王鴻薇說，蔡培村曾任第5屆監察委員，蔡今天說潘孟安的論文是十幾年前的論文，論文的引證或有疏失，少數註解不清，但引證時的疏失或不完全，並不是抄襲。但參考國民黨青年度前主任陳冠安比對，潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，完全照搬沈全榮2006年碩論頁13的內容，沈碩論裡將1961年誤植為1661年，潘論文因此也出現「1661年起內政部開始草擬國家公園法」的文句，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。

王鴻薇表示，至於國家公園數量，由於沈全榮的碩論是2006年完成，當時確實只有6座國家公園，但後續東沙於2007年、台江於2009年設立。如果潘孟安真是自己寫的，那於2010年完成的碩論，載明的國家公園數量應當是8座，而非是6座，不可能會出現潘碩論裡「截至目前為止台灣地區共成立六座國家公園」這段文字。

王鴻薇諷，「高師大的瑕疵＋蔡培村教授的認可＝潘孟安的論文。這種成品恐怕潘孟安要補寫很久很多內容了」。

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王鴻薇潘孟安高師大論文抄襲賴清德蔡培村民進黨林智堅

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