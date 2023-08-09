暑假還剩不到一半！網激推「夏天必做5件事」讓麥香酸甜新夥伴陪你逐一打勾

▲暑假計畫一定要有和閨蜜麻吉出遊的行程！（圖／iStock）

消費中心／綜合報導

暑假一轉眼就放掉一半，To Do List還有哪些未完成事項呢？為了幫大家的暑假計畫盡快達標，《ETtoday新聞雲》特別盤點近年網友最想趁著夏日「玩好玩滿」的活動，就算還沒好好規劃也沒關係，跟著以下計畫爽玩，再準備超百搭的解膩清爽飲品，就能在每次旅程中留下驚喜、暢快又酸甜的夏日回憶！

Top 1# 去海邊

「每到夏天我要去海邊！」去海邊不只是朗朗上口的歌詞，幾乎也是所有台灣人的夏日回憶。沒錯，身為海島子民，沒有趁著暑假跑一趟海邊，真心說不過去！尤其這幾年，租遊艇、衝浪、SUP立槳甚至自由潛水都超盛行，比起過去只能在海灘上採浪花、揀貝殼，有了更多元的玩法，只要建立好足夠知識與準備，就能玩得消暑又盡興！就算不想被海水沾得濕濕黏黏，也要揪朋友坐在堤防邊，被海風吹得東倒西歪，再朝著大海與浪花聊心事吐苦水，讓煩惱和不愉快都被療癒的「嘩嘩嘩」浪濤聲給帶走，這才是被許多外國人羨慕、專屬於台灣人最正港的夏天滋味。

▲海島子民沒有趁著暑假跑一趟海邊，真心說不過去！（圖／iStock）

Top 2# 露營

無論是想要親近大自然或避暑，露營也是許多人夏日裡的美好回憶之一。在點點星光下，升起營火或點一盞燈，接著最重要的就是露營菜單了！網友認為，想要在營地煮出零失敗的懶人料理，只要準備好攜帶、好料理以及好保存的鍋具與食材，盡情享用烤肉與火鍋不是夢！再者，夏季露營不可少的還有透心涼飲品，無論是白天想要一喝消暑或在夜晚時搭餐解膩，酸香的果茶系列一直霸佔網友口單名單的前幾名！超人氣國民飲料麥香近期正好推出新品——檸檬紅茶，採用地中海檸檬和日本瀨戶內檸檬香調配絕佳比例，讓「雙海岸黃檸檬」交織出濃香的檸檬氣息和獨特的酸香輕甜感，即使在山林間露營旅行，也能從風味口感中體會來自海濱的夏日chill感！

▲趁著夏天上山露營避暑，也是不錯選擇。（圖／iStock）

Top 3# 泡冷泉

有別於儀式感滿滿的溫泉，夏天泡冷泉更有著隨性自在的奔放感！熱到不行的時候，準備好簡便衣物或可愛泳裝，趁著下午日頭漸沉，揪三五好友一起衝往最近的冷泉景點，把燥熱一整天的身心浸泡在冰涼清冽的水池裡，這時放空傻笑或是與朋友自在閒聊，都是最爽快療癒的享受！通常冷泉景點周邊也有不少自然優美的秘境，泡完冷泉也能和朋友隨意走走，映入眼簾的綠意也能為平時勞碌的眼睛來場大自然SPA。

▲台灣與離島擁有不少冷泉秘境，每到夏天就會湧入許多追求消暑的遊客！（圖／ETtoday資料照）

Top 4# 環島

趁還有暑假可放的悠閒時光，朋友揪的「環島旅行」絕對要說走就走！實際繞完台灣一圈就知道，環島最想留下的不只是在各縣市停留的足跡，更是與麻吉摯友沿途發生的糗事與回憶，這些無法再重來的時光，除了要用照片和影像好好留存，還要有最熟悉的麥香家族以及新成員檸檬紅茶一同紀錄旅程中的酸甜滋味。即使暑假結束回到學業或工作崗位，想回味環島旅行，只要一扭開瓶蓋，就能跟著沁入口鼻的清甜黃檸檬氣息和清爽沉穩的果香紅茶，一秒回到無憂無慮的時光。

▲揪朋友來趟環島之旅，隨性地說走就走、說停就停，盡情享受自在旅行的真諦。（圖／iStock）

Top5# 宅家追劇

而有一派網友則力推，夏日就是要宅在家躲避火辣的艷陽，不用費心規劃行程或擔心天氣狀況，窩在冷氣房中當「沙發馬鈴薯」才是王道！近期不管台劇、韓劇、美劇都有新力作上映，吹著透心涼的冷氣，與親朋好友慵懶躺在沙發追劇，輕鬆寫意度過一天也不失為好選擇。避免夏日高溫及突如其來的午後雷陣雨，隔絕一切外在因素享受歡樂時光。別忘了追劇前先到超商拎幾罐麥香檸檬紅茶，搭配冰塊怎怕外頭動輒30多度的高溫，用清爽不澀、酸甜不膩的果茶，搭配個人喜好的小零嘴，讓Chill的追劇時光就此展開，輕鬆對抗炎夏。

▲外面天氣熱到爆，直接coll朋友來家裡吹冷氣追劇，也能玩得很有意思！（圖／iStock）

▲▼透出清甜黃檸檬果香以及優雅紅茶香的「麥香檸檬紅茶」，讓燥熱的心一秒解渴消暑！（圖／記者周宸亘攝，下同）

以上5項網友激推的夏日活動，截至目前已經完成幾項？所幸距離暑假結束還有將近1個月的時間，現在開始規劃也不遲，而且選在這個時間點出發更是Lucky，因為正好能帶著全新上市的麥香檸檬紅茶一起踏上旅程。清爽順口的黃檸檬果茶在途中解渴解膩的同時，更要將旅行回憶與果香茶香緊密結合，未來無論何時，開瓶暢飲就能回味記憶中最美好的夏天。

▼包裝設計亮澄澄的麥香檸檬紅茶，嚴選地中海與瀨戶內「雙海岸檸檬香」，帶出有別於以往的清爽氣息。