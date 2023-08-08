遊花蓮注意！鳳林新增10移動測速照相　全在台9、台11線

▲花蓮鳳林警分局於8月暑假期間，在轄內台9及台12線易肇事路段。規劃10處移動測速照相。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局於8月暑假期間，為維護轄內道路交通順暢，防制交通事故發生，在轄內省道易肇事路段規劃10處測速照相執法地點，以不定時移動式測速照相方式，實施超速違規取締，以防制駕駛人違規超速，並籲請駕駛人做好行車速限管理，以免受罰。

鳳林警方表示，實施移動式測速照相執法地點如下：

(一)鳳林區：台9線219.1K、台9線226.7K、台9線222K

(二)光復區：台9線233K、台9線238.7K

(三)瑞穗區：台9線250.5K、台9線258K

(四)豐濱區：台11線44K、台11線54K、台11線47.7K

根據統計，鳳林分局轄區今年7月份交通事故發生56件與去年7月份交通事故發生96件比較，減少40件，其中發生地點省道部分有27件，肇事主因以未依規定讓車12件最多、未注意車前狀況10件次之、未保持安全距離9件再次之。

另外今年度該轄發生重大交通事故（死亡車禍）11件，其中台9線及台11線，共計發生10件，前街道路寬廣筆直，駕駛人若行車速度過快，一旦發生狀況反應不及易發生交通事故，因此台9線及台11線仍為該分局防制交通事故執行重點路段。

鳳林分局表示，省道台9線及台11線交通事故發生數占該轄近五成，重大交通事故約占9成，公布規劃測速照相執法路段，並非以執法為目的，期盼藉由公布執法手段，提醒用路人小心駕駛、減速慢行，以期防制交通事故發生，降低肇事傷害程度，減少民眾傷亡及財產損失，進而確保轄內道路交通順暢。