《甦活人生》7月號　更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香

▲《甦活人生》電子報7月號，報導「幸運草市集－更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香活動」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報7月號出刊，本期頭版特別報導臺灣更生保護會臺北分會6月間舉辦的「幸運草市集－更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香活動」，創造更生人與社區里民、在地商家、企業團體相互理解與對話的契機，同時促進地方的經濟發展與活力。

為協助更生人復歸社會，讓更生人融入社區，並促進地方經濟發展，臺灣更生保護會臺北分會於6月17日下午在台北市東區瑠公公園舉辦「幸運草市集－更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香活動」。本次活動由更保臺北分會主任委員林炳耀、主任劉宗慧及分會同仁積極促成，邀請多家商家參與本次市集，包括亞杜蘭廚房燒烤、水餃，指尖上的創意精油手工皂、艾格諾先生蛋捲、福山農園有機蔬果、復．Coffee、繁花手作堅果、湯本堂關東煮、大功夫豆干等，不僅創造更生人與社區里民、在地商家、企業團體相互理解與對話的契機，同時促進地方的經濟發展與活力。

法務部長蔡清祥表示，更生人回歸社會需要大家的包容與關懷。感謝各界的愛心與善心。更生朋友重新站起來，需要勇氣，更生人努力研發的產品，呈現在幸運草市集上，請大家支持更生人。最高檢察署檢察總長邢泰釗則鼓勵更生人，當遇到人生挫折時，不要灰心，要勇敢面對挑戰。社會上很多人願意協助更生人，不但給予正能量，也給予實質的幫助，展現臺灣可貴的人格特質，我們一起努力，讓社會更美好。

臺灣更生保護會董事長、兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，更生保護會的重要工作之一是協助更生人復歸社會，並針對更生人的四大需求—就業、居住、家庭支持及社會接納，提供積極協助。去年臺灣更生保護會協助了15,302名更生人，服務人數歷年最高。未來本會將推動「更生事業群」，提供更生人友善的工作環境和良好的薪資條件，協助更生人重返社會，相信為社會帶來安定與祥和。臺北地檢署檢察長鄭銘謙也為更生人加油，有時人生會繞遠路，回頭永遠不嫌晚，就像電腦當機可以重新啟動，永遠不要放棄自己，對自己有信心，不要讓愛我們的人傷心。把握第二次機會，讓幸福重新開機。

本次活動中，法務部保護司督導參事林嚞慧、東森社會福利慈善基金會關副執行長關杰玲、元大文教基金會執行長楊荊蓀、台新金控副總經理林宏哲、大安區副區長林明寬及台北市東區商圈發展協會理事長韓修和等人，齊聚一堂，共同支持更生市集，並肯定幸運草市集為更生人提供就業機會。