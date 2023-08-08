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林知延砸700萬辦豪門婚宴　出席賓客身價撐起台股半邊天

林知延娶妻宴客，直接包場大直萬豪酒店5樓。

文／鏡週刊

板橋林家接班人林知延上週日（8月6日）辦婚宴，迎娶國內乳房外科名醫林水龍掌上明珠林俋賢，板橋林家雖低調宴客，僅請62桌，但招待賓客不馬虎，不僅包場萬豪酒店5樓宴會廳，還端出頂級菜色宴請親友，林家親友更是來頭不小，「光金控老董這桌，賓客身價就超過6千億元。」與會賓客打趣說。

本刊現場直擊，不少賓客看到主婚人、板橋林家掌門人林明成都忍不住恭賀，林明成一次完成娶媳婦、當阿公的心願，也讓林明成笑得合不攏嘴，「老爺子（林明成）致詞時，期許新人未來在生活中，能互愛、互相、互諒。」林家親友說。

林明成娶媳、升格當阿公的好心情，不僅寫在臉上，也展現在豪門婚宴的細節中，喜宴現場的拍照背板以新人林知延、林俋賢的英文名字縮寫TT（Tommy和Tiffany）為象徵，周圍搭配粉色、白色、紫色玫瑰鮮花布置，充分展露出浪漫的喜慶風格。

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林知延這次辦婚禮，雖是梅開二度，但林家絲毫不馬虎，即使僅宴請62桌，林家仍動員旗下家族企業到場支援，並大手筆將萬豪酒店5樓包場，「週日婚宴主要以新人朋友為主，林家親戚、長輩也有到場，僅宴請部分政、商界高層，但重要大老都有來。」林家親友說。

據悉，政界有前財政部長蘇建榮、前衛福部長陳時中、國發會主委龔明鑫等政壇大老到場，商界高層則有國泰金董座蔡宏圖、富邦集團董座蔡明忠、台新金董座吳東亮、力晶創辦人黃崇仁、金仁寶集團董座許勝雄、正崴董座郭台強等人到場祝福，「光金控老董這桌，賓客身價就超過6千億元。」與會賓客打趣說。

林知延娶妻在大直萬豪席開62桌，金控大老都受邀出席。

當東道主的板橋林家，在宴客菜色上也出手闊綽，「林家端出萬豪酒店宴會廳最頂級規格招待賓客，光一桌喜酒的菜色就將近4.3萬元，再加上包場、水酒價格，初估這場婚宴至少700萬元起跳。」與會賓客透露。

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鏡週刊林知延婚禮板橋林家

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