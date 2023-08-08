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「土石流味」是什麼？南投加油站女員工神鼻救同事　農業部解答了

「聖本篤加油站」一名資深女員工聞到土石流味，救了所有同事。（翻攝自記者新聞網YouTube）

▲「聖本篤加油站」一名資深女員工聞到土石流味，救了所有同事。（翻攝自記者新聞網YouTube）

圖文／鏡週刊

南投縣仁愛鄉受到卡努颱風重創，其中「聖本篤加油站」遭到土石流掩埋，所幸事發前一名資深女員工「聞到土石流味」救了所有同事，究竟「土石流味」是什麼？農業部也給出答案。

位於南投縣仁愛鄉南豐村中正路上的「聖本篤加油站」，曾多次遭土石流掩埋，其中一名資歷21年的員工在此前就經歷過2次，5日晚間土石坍方前，該名員工聞到了「土石流味」，立刻叫同事快逃，隨後大量土石泥漿傾洩而下，掩埋整座加油站，所幸沒有人員傷亡。

而「土石流味」到底是什麼味道？農業部農村發展及水土保持署在「土石流及大規模崩塌防災資訊網」指出，土石流發生前後會有「腐植土臭味」。

除了嗅覺外，還能透過聽覺、視覺等其他感官來自保，例如有異常山鳴、溪流中有石頭摩擦聲、有樹木裂開聲、附近有山崩或土石流發生、野溪流量突然增加、溪水流量急劇減少、溪水中帶有流木、溪水異常混濁、動物有異常行為、感覺地表震動、上游有「 Go 」聲音及火光或像雷光的閃電。

農業部並指出，莫拉克災區內的高雄市六龜區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區，南投縣信義鄉、水里鄉、仁愛鄉，以及嘉義縣阿里山鄉等，都是土石流警戒基準值較低、需要特別注意之地區，土石流發生時，請依照平時防災疏散避難規劃及演練之路線避難，緊急時應往溪流二側高地方向疏散。

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