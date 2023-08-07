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U12少棒奪銀！辜仲諒請小將吃燒肉　店家曝光網讚：不便宜餒

U12世界盃少棒賽台灣拿下亞軍，賽後辜仲諒請吃燒肉。（翻攝自中華民國棒球協會粉絲團臉書）

▲U12世界盃少棒賽台灣拿下亞軍，賽後辜仲諒請吃燒肉。（翻攝自中華民國棒球協會粉絲團臉書）

圖文／鏡週刊

U12世界盃少棒賽台灣代表隊昨（6日）晚在決賽不敵美國，拿下亞軍，賽後小球員們哭成一團，但教練及球迷都給予高度讚賞，中華民國棒球協會理事長辜仲諒為了慰勞台灣小將們，昨晚賽後請大家吃燒肉，店家曝光讓網友大讚「不便宜餒，辜老闆有心」。

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本屆U12首日因雨延賽，導致原定休息日變成補賽日，小球員們連打9天比賽想必累壞了，昨晚台灣雖然在決賽不敵美國，落居亞軍，難過之情全寫在臉上，但連日帶來的精彩表現，教練及球迷都給予高度讚賞。

經常請基層球員吃好料的辜仲諒，昨晚賽後也帶著這群小將們去吃燒烤，從「愛爾達體育家族」分享的照片中可以看到，雖然有些球員仍是苦瓜臉，但不少人露出燦爛笑容，心情顯然好轉許多。 

而本次聚餐地點正是南霸天燒肉店「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」，引發球迷熱議，「南台灣唯一支持SHOJO」、「上次吃覺得蠻喜歡的」、「Shojo 可不便宜餒 辜老闆有心」、「和牛無限續盤嗎？好爽喔喔~人生只吃過1次」、「shojo老闆也很愛棒球啊」、「小朋友開心最重要」、「吃飽睡好長高生肉再戰U15」、「小將多吃一點長肉肉，表現已經很棒了，不要難過喔！」

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