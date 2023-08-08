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林口熱炒店坑人！餐點「強制加大」要顧客掏錢　闆娘回應讓他氣炸

▲▼熱炒店的做餐點失誤「小份做成大份」，還要顧客多付錢。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

▲熱炒店的做餐點失誤「小份做成大份」，還要顧客多付錢。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

記者柯振中／綜合報導

熱炒店是台灣的特色之一，不少人與親友聚餐時會選擇這種店家。不過，一位民眾近日與親友到林口某熱炒店用餐，點了3樣小份的菜，卻被「強制加大」，甚至還要收大份餐點的錢，老闆娘給出的說法讓他氣炸，貼文引發熱議後，也有網友發現，這間店似乎已是慣犯。

這位民眾在「爆怨2公社」指控，他與一位親友6日到林口某熱炒店用餐，因為人數較少，一共只點了小份高麗菜、小份蒜泥白肉以及麻油煎蛋，不過等了約20分鐘，只有一盤蒜泥白肉上桌。

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他吃到一半時，店員突然又跑來，指稱「師傅做錯了，做成大份的，跟你說一下」，並且要求支付大份餐點的金額，讓他十分傻眼，而他開口拒絕以後，店員又將餐點直接端走，過了10分鐘才換成數量非常少的小盤蒜泥白肉回桌上，期間也沒有再多說一句話。

▲▼熱炒店的做餐點失誤「小份做成大份」，還要顧客多付錢。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

▲▼這間熱炒店被指控「強制加大」要多收錢，上網找Google評論才知多人受害。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

▲▼熱炒店的做餐點失誤「小份做成大份」，還要顧客多付錢。（圖／翻攝臉書／爆怨2公社）

民眾於是向老闆娘反映這種情況，卻得到了「不可能收小份的錢卻給大份的餐」的答案，讓他更加不曉得要說什麼，不明白為何餐廳師傅發生失誤，卻是顧客要自掏腰包解決。

老闆娘接著解釋，因為餐點份量做錯，如果顧客不付錢，將由員工自行吸收，所以才會將餐點回收，改回原來的分量，讓民眾氣得喊「個人不會再去用餐了」。

事件引發熱烈討論後，也有網友發現，這間餐廳似乎已非第一次發生這種情況，過往除了有「小份變大份」以外，也有「一道變多道」的情況，且疏失發生以後都會向顧客收錢，似乎已是慣犯，行為相當不可取。

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