「白飯之亂」影響員工！熱炒店老闆辭職　找到負責人就重新開張

記者劉人豪／台北報導

北科大學生今年7月8日到台北市市民大道三段上的熱炒店用餐，因白飯不夠與店家發生衝突，引發「白飯之亂」，最後熱炒店宣布停業讓風波暫時停止。王姓老闆今(4日)發文指出，避免日後紛擾影響店內員工生活，他將暫辭現場管理人職務，至於重新營業時間仍未定，等到股東找到新的現場管理負責人，就會重新開業。

▲熱炒店在臉書發文「敬請饕客們再等等」，老闆表示，等找到新的現場管理負責人就會重新開張 。（圖／記者黃彥傑攝）

引發「白飯之亂」後熱炒店宣布停業，事隔26天之後，熱炒店2日在臉書發文指出，配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，「敬請饕客們再等等」。王姓老闆今天也在臉書發文指出，很感謝餐廳的股東們給予的資金支持，讓他能夠開業照顧家庭，「為了避免日後紛擾影響店內員工生活，小弟只好暫辭現場管理人職務，謝謝您們」，也希望親朋好友們繼續支持原團隊，未來會更加努力為大家服務。

▲熱炒店大門未貼出公告宣布回歸時間。（圖／記者黃彥傑攝）

老闆昨天向《ETtoday新聞雲》表示，各項稽查改善都已經完成，也希望大家回歸正常生活，目前股東們正在討論他的去留，不過他傾向離開，因為員工們團隊們很辛苦，不想因為他的原因再拖累大家，找到新的現場管理負責人，熱炒店應該就會重新開始，「我如果持續再出現，會影響太多了」。

至於離開後是否要另開新店或者是先休息一陣子，老闆表示「我有其他規劃」。