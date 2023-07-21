投資獲利群組遇詐騙　民雄警攜手銀行行員聯手阻匯千萬

▲機警金融行員、員警聯手成功阻詐鉅額人民幣 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



民雄分局北斗派出所副所長呂家宏、警員江承祥擔服巡邏勤務時，接獲土地銀行行員通報有民眾疑似遭詐騙，警方立即到場了解。

▲民眾遇詐騙險領鉅額人民幣，被銀行攜手警方阻止 。（圖／民雄分局提供）

羅民向警方表示112年5月13日透過臉書加入投資line群組(名稱:福氣滿滿日建D金)，之後於112年6月7日開始在住處利用網路銀行轉帳投資，並於群組認識暱稱為「林欣楠」Rita之投資顧問老師，「林欣楠」於112年7月18日12時20分稱羅民有欠款1仟零95萬7830元，請羅民要給付後才能出金，羅民便持土地銀行存摺(內有人民幣210萬元)至民雄鄉土地銀行欲借款新臺幣907萬元，土地銀行經理見羅民因係鉅額借款，立即進行關懷提問，且察覺有異立即通報北斗派出所。員警到場處理後，員警向羅民解說此為常見的「假投資詐騙手法，並搜尋相關投資詐騙資訊供羅民查看，羅民始恍然大悟，警方即時攔阻羅民被詐騙人民幣210萬元(折合新臺幣約907萬元)，羅民對於土地銀行經理、行員及員警之熱心積極協助深表感謝。



民雄分局表示，現今詐騙手法層出不窮，切勿因一時貪念而輕易相信相關投資訊息!尤其是標榜「穩賺不賠」、「高報酬」、「高獲利」等， 平時也應該多了解相關防詐觀念，充實正確投資知識及觀念，並遵守「一聽、二掛、三查證」的原則，並可撥打165反詐騙專線或撥打110向警察單位求證及諮詢，有效打擊詐騙守住自己血汗錢。