大陸7月出口大幅衰退14.5%！　陸海關總署：進出口運行平穩

▲大陸7月出口按年跌14.5%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關總署8日上午公布數據顯示，按美元計價，中國大陸7月出口衰退幅度意外擴大，較去年同期大減14.5%。大陸國家海關總署統計分析司司長呂大良強調，大陸外貿進出口運行平穩，符合預期，長期向好的基本面沒有改變。

大陸公布7月外貿數據。以美元計價當月出口按年下降14.5%，為2020年2月﹑即逾3年來最大跌幅，表現遠不如市場預期，6月下降12.4%，進口按年下降12.4%，跌幅較預期大，6月下降6.8%。

若以人民幣計價，上月進出口3.46兆元（人民幣，下同），下降8.3%。其中，出口2.02兆元，下降9.2%；進口1.44兆元，下降6.9%；貿易順差至5757億元，較6月擴大。

海關總署指出，今年前7個月進出口總值23.55兆元，年增率增長0.4%。前7個月大陸一般貿易進出口15.41兆元，增長2.1%，外貿總值的65.4%，比去年同期提升1.1個百分點。其中，出口8.77兆元，增長2.8%；進口6.64兆元，增長1.2%。同期，加工貿易進出口4.21兆元，下降11.4%，佔17.9%。其中，出口2.75兆元，下降8.8%；進口1.46兆元，下降15.9%。此外，以保稅物流方式進出口3.04兆元，增長8.1%。其中，出口1.21兆元，增長15.3%；進口1.83兆元，增長3.8%。

大陸國家海關總署統計分析司司長呂大良表示，前7個月貨物貿易進出口總值23.55兆元，第二季以來，大陸月度進出口規模穩定保持在3.4兆元以上，而7月進出口3.46兆元，處於歷史同期較高水平。與2019年同期相比增長25.7%，較2020至2022年同期均值高4.5%。整體看，外貿進出口運行平穩，符合預期，長期向好的基本面沒有改變。

大陸海關總署指出，前7個月大陸外貿進出口呈現以下主要特點：一是一般貿易進出口比重提升；二是對東盟出口增長，自歐盟、美國進口增長；三是內資企業進出口保持增長；四是機電產品出口比重近6成；五是鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌，天然氣、大豆進口量價齊升。