夾帶「14條活蛇」闖關！超多包鼓鼓絲襪露餡　海關攔下看傻

▲男子過海關眼神躲閃。（圖／翻攝自海關發布）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳海關所屬皇崗海關近日在福田口岸，在一名入境男子的褲袋中查獲14條活體蛇，當中3條更是瀕危野生動物球蟒。當時，海關發現一名身穿黑色T恤、頭戴棒球帽的男子，過關時步履匆忙、眼神躲閃，隨即對該名旅客進行攔截檢查。

據「海關發布」4日報導，7月24日，經鑑定，深圳海關所屬皇崗海關此前在福田口岸旅客進境渠道查獲的14條活體蛇中，3條為球蟒，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ，11條為家蛇屬活體蛇。

當時，海關把男子攔下檢查後，在他褲袋中查獲用棉襪及絲襪包裹的活體蛇14條。

▲褲袋竟藏14條活蛇。（圖／翻攝自海關發布）

球蟒是蛇亞目蟒科蟒屬下一種分布於非洲的無毒蟒蛇，又稱國王蟒、皇蟒，一般成體長度100公分，最長可達250公分，軀體較粗大，頸部較細，顯得頸部較突兀。球蟒因受驚嚇後常以頭部為中心盤成圓球狀而得名，大多數壽命為20-40歲。

球蟒是非洲蟒類中最小的種類，目前數量正在逐年遞減，已處於瀕臨滅絕的狀態，被列入《瀕危野生動植物種國際公約》（CITES）附錄二。

目前，該批活體蛇已移交相關部門處理。

▲其中3條更是瀕危野生動物球蟒。（圖／翻攝自海關發布）

對此，不少網友大呼「可怕」，也有網友驚呆，這名旅客把活體蛇揣褲兜裡「膽子真大」、「是個狠人」、「天哪，自從香港內地通關後，各種奇葩走私又開始了……」。